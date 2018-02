Ingresos por la publicidad digital superan a los de televisoras

Cuando buscas un negocio en internet, abres un sitio de información en la red, miras un video en YouTube o entras a redes sociales como Facebook o Twitter, eres impactado numerosas veces por algún tipo de publicidad digital, un mercado que en México alcanzará este año un valor de mil 505 millones de dólares, según proyecciones de la consultora PwC.

Esto significaría un alza de 17 por ciento, frente a los ingresos de 2017, que habrían alcanzado los mil 282 MDD.

Incluso, el monto es superior a los ingresos por publicidad de Televisa y TV Azteca juntos correspondientes a los primeros nueve meses de 2017, y que ascendieron a mil 174 millones de dólares.

Previamente, en la misma tendencia el Interactive Advertising Bureau (IAB) –asociación que agrupa a 170 firmas que usan o venden publicidad interactiva y digital como Google, Facebook, Televisa Digital, Imagen Digital y TV Azteca– reportó que en 2016 la publicidad digital registró ventas en México por mil millones de dólares.

Acorde con la consultora Statista la mayor parte de las ventas por publicidad digital provienen de motores de búsqueda como Google, Yahoo, Bing, que cobran a las empresas que quieren aparecer en los primeros resultados de consultas destacadas por palabras. Este segmento significa el 34 por ciento de la publicidad digital en México, con un estimado de 566 mdd para 2018.

En segundo lugar, con 444 millones de dólares y 26 por ciento de los ingresos totales destacan los banners o espacios publicitarios insertados en sitios web; en tanto que la publicidad desplegada y pagada en redes sociales terminará el 2018 con un valor de cerca de 253 millones de dólares y el 15 por ciento del negocio, según las previsiones.

En cuarto sitio se ubicarán los videos publicitarios con 188 millones de dólares de ingresos estimados, que representan 11 por ciento del mercado; en tanto que el ePublishing vendería 116 millones de dólares en el país y significaría 7 por ciento de la facturación.

“Lo más atractivo de estas plataformas, sin duda, es la posibilidad de medir el retorno de inversión (ROI) y tener a través de una herramienta de analítica web la posibilidad de depurar la publicidad y ser más asertivos”, explicó César Rojas Gutiérrez, estratega digital de OET Capital, firma dedicada a los medios de comunicación en América Latina.

La encuesta ‘El futuro de los medios mexicanos según los medios’, hecha por Another Company y dada a conocer en la primera semana de febrero, reveló que entre 80 y 100 por ciento de la inversión en publicidad se dirige a medios digitales.

Además, la encuesta -que fue respondida por 9 mil 484 personas que laboran en la industria de medios de comunicación, tanto en radio, TV, revistas y medios locales y nacionales en México- mostró que el 26.2 por ciento de los medios tradicionales reconoció que su mayor reto es que tanto las audiencias como las marcas prefieren a influencers o youtubers para anunciarse.

“Los medios tradicionales invierten más en las plataformas digitales para generar una interacción con su audiencia que antes no existía. En este nuevo panorama es donde surgen los influencers y youtubers que no deben percibirse como una amenaza o competencia para los medios, ya que en realidad ambos pueden trabajar en conjunto, al consolidar estrategias digitales en formatos atractivos para las marcas y sus audiencias”, opinó Iván Moreno, Group Director de Another Company.

Daniel Dron, CEO y fundador de Social Me, una firma especializada en capacitar las empresas en temas de social media, marketing digital y publicidad online, señaló que la publicidad digital es menos costosa y más exacta que la tradicional.

“A través de un sitio web, un blog, redes sociales o email las marcas pueden comunicarse con sus clientes de forma interactiva y bidireccional, responder rápidamente a una queja, dar información sobre nuevos productos o servicios, brindar asesoría”, dijo Luis García, experto en marketing digital.

SMS sobreviven con los bancos

La mensajería de texto ha encontrado la forma de sobrevivir a través de la publicidad y notificaciones. EL INFORMADOR/Archivo

En el último año, el tráfico de mensajes de texto cortos (SMS) en México se redujo más de 30 por ciento, lo que refleja el desuso como vía de comunicación entre los usuarios móviles que optan por comunicarse a través de WhatsApp o por teléfono.

Sin embargo, la mensajería de texto ha encontrado la forma de sobrevivir a través de la publicidad que llega a los teléfonos, incluidas notificaciones bancarias, alertas y promociones.

Carlos Hernández, analista de The Competitive Intelligence Unit (CIU), estima que en el corto o mediano plazo los SMS se consolidarán como un segundo nicho, lo que dependerá del precio, calidad y surgimiento de nuevas tecnologías.