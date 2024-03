El Infonavit es una institución mexicana creada para facilitar el acceso a la vivienda de los trabajadores. Fundado en 1972, este Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene como objetivo cumplir con el derecho a la vivienda establecido en la Constitución.

Este Instituto no solo se encarga de otorgarle crédito a los trabajadores para que tengan acceso a la vivienda, sino que también actúa como un medio de ahorro mientras te encuentras trabajando. Ahora bien, si dejas tu trabajo actual o te despiden y te preocupa qué sucederá con tus recursos a continuación resolvemos esa duda.

¿Qué pasa con mis ahorros Infinavit si dejo de trabajar?

Los ahorros en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se producen a través de las contribuciones efectuadas por el empleador cada dos meses, las cuales representan el 5% del salario. Por lo tanto, al cesar la actividad laboral, ya no se efectúan los depósitos correspondientes.

No obstante, tus ahorros en el Infonavit son valiosos y están protegidos, si aquellos con ahorros depositados en su Subcuenta de Vivienda han acumulado cierta suma, pueden estar seguros de que sus fondos no serán desperdiciados. Aun si no continúan haciendo contribuciones al Instituto, tus ahorros seguirán generando ganancias.

Cabe señalar que entre más bimestres lleves trabajando de forma ininterrumpida, más puntos Infonavit tendrás; así que el dinero no se perderá.

¿Qué uso se le puede dar a los ahorros acumulados?

Crédito Infonavit: Puedes utilizar tus ahorros para comprar una casa, terreno, construir o mejorar tu vivienda, o incluso para pagar una deuda hipotecaria bancaria.

Complementar tu pensión: Al momento de tu retiro, puedes utilizar estos ahorros para complementar tu pensión.

Disponibilidad continua: Si no solicitas la devolución de tu Subcuenta de Vivienda en un plazo de 9 años, el Infonavit te recordará hacerlo. Mantén tus datos actualizados en Mi Cuenta Infonavit.

YC