Inflación anual se eleva a 6.69% en la primera quincena de diciembre

La inflación anual en México mantuvo su trayectoria ascendente en la primera quincena de diciembre y se ubicó en 6.69 por ciento, su nivel más alto desde agosto.

Esta cifra fue mayor a la esperada por el consenso de analistas consultados por Bloomberg, que anticiparon un crecimiento en los precios de 6.66 por ciento.

“Con estas cifras validamos nuestro pronóstico de una inflación de 6.7 por ciento al cierre del 2017”, apuntó en un reporte Delia Paredes, directora de aná- lisis de Banorte-Ixe.

La tendencia anual en los precios siguió presionada por el índice no subyacente, en particular por los energéticos y las frutas y verduras, mientras que la inflación subyacente moderó su alza, principalmente por un menor incremento en los precios de las mercancías no alimenticias.

La inflación subyacente, que contempla el desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad de los agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte, mostró un menor aumento, de 4.9 por ciento, por debajo del 4.95 de la quincena previa, según los registros del INEGI.

“Probablemente esto se debió a que diversos negocios llevaron a cabo una ampliación en su calendario de ofertas y descuentos que acompañaron a los días consecuentes del Buen Fin, aunque también hay que resaltar el agresivo incremento quincenal que provocó el aumento de combustibles en el transporte aéreo, superior al 40 por ciento” explicó Alejandro Saldaña, analista económico de Grupo Financiero Ve por más.

Hasta la primera quincena de diciembre los precios al consumidor acumulan un incremento de 6.56%. SUN/Archivo

Presiones en energéticos

El componente no subyacente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento anual de 12.2 por ciento, el más elevado en tres meses y medio.

Los precios de frutas y verduras se aceleraron a 16.35 por ciento y los de los energéticos a 17.52 por ciento, su mayor nivel en nueve meses.

Destacó en este último rubro el repunte de 44 por ciento anual en el precio del gas LP, que es su mayor incremento desde que hay registros disponibles en el INEGI, a partir de 2012, mientras que el incremento anual en la gasolina Magna fue de 17.14 y de 22.44 en el caso de la Premium.

Alaza quincenal

En el comparativo quincenal, el índice registró un crecimiento de 0.44 por ciento, respecto a la quincena anterior, por arriba de lo previsto. Superó la expectativa del consenso de analistas, de 0.37 por ciento, detalló Luis Armando Jaramillo, analista económico de Scotiabank.

Las cifras publicadas por el INEGI son congruentes con la postura hawkish del Banco de México, que considera que para 2018 el pronóstico de inflación seguirá siendo negativo, lo que podría incentivar un aumento en las tasas de interés en la reunión de política monetaria de febrero próximo.

