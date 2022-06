Inflación: Falla plan federal para bajar precios en Guadalajara

A un mes de que el Gobierno federal lanzó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía para garantizar precios justos en los productos de la canasta básica, los costos de alimentos siguen incrementándose. Tras un recorrido por dos supermercados y el mercado Alcalde se pudo constatar el alza en alimentos como el huevo, la carne y el aguacate.

Cecilia Ortiz cuestiona el precio del aguacate. “Antes costaba 100 pesos el kilo… ahora alcanzó los 125”. Así se vende en el Alcalde. En otros supermercados asciende a los 140.

Javier Pérez, dueño de una carnicería, explica que el aumento en la carne se debe al alza en las gasolinas. “En diciembre el kilo de bistec costaba 140 pesos y subió a 180. El filete de res ya tiene un precio de 206”.

Norma García confirma que el precio del huevo también subió. “El kilo cuesta 42 pesos y la cartera completa vale 84. Es muy común que los clientes me pidan medio kilo porque el costo se les hace elevado”.

César Delgado añade que el precio de la tortilla se incrementó. “En enero estaba a 19 pesos. Hoy se vende el kilo entre los 22 y 26”.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes acentúa que las amas de casa optan por comprar vísceras, alitas y pescuezos, en lugar de pechugas, piernas y muslos de pollo.

La secretaria de Economía del Gobierno federal, Tatiana Clouthier, contesta que los efectos de las medidas para bajar la inflación deberán notarse durante este mes, con el mantenimiento y reducción de precios. Afirma que hay avances, pues en las recientes evaluaciones el costo de algunos productos bajó. “El efecto del programa no es mágico, puedo decir que ya han pasado un corte de caja en el que subieron 15 productos y bajaron nueve. La idea es que en el total, el monto no se mueva. Todavía no entran en vigor los efectos de haber quitado los aranceles. Habremos de ver en unas dos semanas más estos efectos”.

Sostiene que la eliminación de aranceles en la importación de los productos básicos, que recientemente entró en vigor, deberá reflejarse en la comercialización. Añade que tienen buena respuesta de los productores y comercializadores que se han sumado, aunque no precisó cuántos en Jalisco.