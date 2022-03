Industriales de Jalisco estiman generar 10 mil empleos este año

Pese a las crisis sanitaria y económica, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) prevé generar este año 10 mil nuevos empleos. Así lo dio a conocer el nuevo presidente del organismo, César Castro Rodríguez.

“Desde enero tuvimos ferias del empleo, estamos trabajando con Zapopan y voy a hablar con Pablo Lemus (alcalde tapatío) para poner también en Guadalajara los Kioscos de empleo”, comentó.

Se buscará generar convenios con la Universidad de Guadalajara (UdeG) para atraer a egresados de licenciaturas y a técnicos enfocados en las industrias que requieren personal.

El sector que se pretende reforzar con estas contrataciones es principalmente el electrónico, correspondiente al corredor de los parques industriales de El Salto.

Actualmente, el CCIJ tiene alrededor de 400 empresas agremiadas, que suman cerca de 220 mil colaboradores; sin embargo, esperan también que en este año puedan integrarse más compañías a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

“Tenemos que apoyar también a las pequeñas empresas para que suban su nivel de industrialización. Hay algunas que todavía tienen procesos muy rústicos, entonces tenemos que generarles plataformas digitales para que sean más competitivas”.

Luego de dos años de pandemia, el trabajo del CCIJ será fundamental para todos los sectores productivos e industriales en el Estado. ESPECIAL

Aumentar exportaciones y fortalecer el mercado interno, prioridad de industriales

Incrementar las exportaciones, pero fortalecer al mercado interno para minimizar las importaciones, son dos de las prioridades que tiene César Castro Rodríguez a su llegada al Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).

Para ello, señaló, es necesario fortalecer y apoyar a las empresas para que incrementen sus capacidades tecnológicas, especialmente a las pequeñas y medianas economías, a fin de que tengan mejores resultados y puedan sumarse a la generación de empleos, y con ello, de economía para el Estado.

También dijo que entre los proyectos que tiene para su gestión frente al CCIJ añadió, se tiene también un viaje a San José, California, y otro a Japón, a fin de generar negociaciones que incrementen la industria y la inversión en nuestro Estado, por ejemplo, mediante el establecimiento de nuevas empresas.

Ahora que llega a la representación del CCIJ, aseguró, la relación con el Gobierno local será siempre a base de diálogo y negociaciones, evitando las confrontaciones, lo cual le ha dado resultados durante sus gestiones al frente de otras representaciones, como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y el Consejo Nacional de la industria maquiladora y manufacturera de Exportación (Index).

“Siempre ha sido una prioridad el trabajar sumando. Ahorita se tiene una excelente relación con las cúpulas, como Coparmex y Canaco, tenemos el acuerdo de platicar y discutir para hablar con Sedeco para sobre esa base obtener resultados”, expresó.

Nuevos proyectos

Al respecto de la relación con la Secretaría de Economía del Estado dijo que se encuentran sumados al modelo de “ventanilla única” para apoyar a la apertura “exprés” de empresas, al igual que con los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan.

Respecto del Gobierno federal, dijo, en lugar de apoyar se han presentado retrasos debido a que no hay certidumbre jurídica. “Desgraciadamente no hay una relación donde podamos sentarnos y platicar de planes con la iniciativa privada para que vean que si no hay iniciativa privada no hay empleos y no hay ampliaciones. Para ello necesitamos el apoyo federal”, expresó el nuevo presidente.

Otra de las preocupaciones que se tienen desde el CCIJ dijo, es qué va a ocurrir con la Reforma Eléctrica y sus repercusiones, pues hasta el momento se desconoce cómo se van a aterrizar y aplicar las nuevas disposiciones.

“Yo estoy de acuerdo en que se abra a la inversión, pero que obviamente se controle. Si tenemos energías limpias ¿por qué no usarlas? Hay parques industriales que están deteniendo su producción porque no tienen la certeza del abastecimiento de energía. Hay que asegurarnos primero que hay abastecimiento y se necesita dar solución lo más rápido posible, que se presenten las reglas del juego”, expresó.

Más seguridad en carreteras

Por último, respecto a la inseguridad señaló que han tenido incidencia en robos de transporte de carga, y que el modo de operar ha subido sus niveles, pues no solo se llevan la mercancía, sino que también buscan robarse los camiones “para darles otros usos”.

Las rutas más complicadas, señaló, son las carreteras federales, como la carretera que va de Guadalajara a Manzanillo, por lo cual hizo un llamado a las autoridades tanto municipales, estatales y federales para fortalecer las estrategias de prevención que refuercen la seguridad.

“Hay empresas que pusieron por ejemplo su C5 y ellos monitorean su transporte desde que sale de la planta hasta que llegan a su destino final. Están instalando GPS y hasta, en algunos casos, puertas electromagnéticas para garantizar su seguridad. Las empresas están invirtiendo, pero lo importante es que el Gobierno Federal debe poner más seguridad en sus vías”, añadió.