Industria tequilera prevé afectación por coronavirus

La industria tequilera reconoce que en el mediano plazo podrían verse afectados por la epidemia del coronavirus.

Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), explicó que los envíos a China son pocos por lo que hasta el momento la afectación ha sido mínima, pero podría agravarse de evolucionar la epidemia.

“Nosotros podemos leer las afectaciones que han tenido otras categorías que son importantes e China y sí están sufriendo, al dìa de hoy nadie ha publicado números, las categorìas màs importantes en el mercado chino son el whiskey y el coñac, pero todas tienen afectación y por supuesto que tendremos una afectación”.

“El mercado chino todavía no es tan importante para el tequila y no se verá reflejado en los números de la industria global, pero sí es una afectación que vamos a tener no solamente las compañías de bebidas alcohólicas sino todas las manufacturas”, agregó durante la presentación del Día Nacional del Tequila.

No obstante aclaró que hasta el momento no han tenido afectaciones en insumos, que son pocos, ni en cuestión de logística y trasporte.

“Pero es indudable que si esta pandemia sigue creciendo nos vamos a ver afectados, al verse afectado el turismo nos vemos afectados la industria de bebidas alcohólicas”

Para este año la industria tequilera espera crecer alrededor de un 5 por ciento en ventas y 7 por ciento respecto al año pasado.

El Día Nacional del Tequila se celebrará el próximo 21 de marzo en el Jardín Trasloma y contempla exposición de bebidas y actividades gastronómicas y culturales.

