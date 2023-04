Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0.23%, cuando los inversores analizan otro día de resultados empresariales.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones bajaba hasta 33 mil 897.34 unidades y el selectivo S&P 500 restó un 0.01% hasta cuatro mil 154.55 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, subió un 0.03% hasta 12 mil 157.23 enteros.

Los inversores miran con lupa los resultados empresariales para determinar la salud de la empresa tras el colapso de Silicon Valley Bank, los aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y la elevada inflación.

Esta mañana, empresas como Abbott Labs, Baker Hughes, Morgan Stanley, Citizens Financial, Nasdaq y Travelers informaron de sus últimos resultados trimestrales, junto con bancos regionales como Citizens Financial y U.S. Bancorp.

Por su parte, IBM y Tesla tienen previsto publicar sus resultados esta tarde. Del 9% de las empresas del S&P 500 que hasta ahora han anunciado sus resultados , el 84% ha informado de ganancias por acción mejores de lo esperado, según FactSet.

Los sectores con más ganancias fueron el de servicios públicos y el inmobiliario , con una subida del 0.78% y 0.55%, respectivamente. Mientras que las mayores pérdidas eran para el de comunicaciones y el de materias primas, que bajaron un 0.72% y un 0.31%, respectivamente.

Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas con mayores pérdidas fueron Cisco (-4.51%) y UnitedHeath (-3.62%). Las mayores ganancias fueron para Travelers (6.15%) y Johnson & Johnson (0.94%).

Las acciones de Netflix bajaban un 3.17% después de que la compañía anunciara ayer que retrasará su medida contra el uso compartido de contraseñas.

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró en 79.16 dólares el barril, y al término de la sesión bursátil la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subían al 3.598%, el oro bajaba a dos mil 006 dólares la onza, y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1.0952.

MF