Wall Street abrió este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, restaba un 0.16 %, en otra jornada de resultados empresariales.

Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba hasta 34 mil 068 unidades y el selectivo S&P 500 restaba un 0.45 % hasta cuatro mil 161.25 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, perdía un 0.76 % hasta 13 mil 092.50 enteros.

Esta mañana, empresas como Abbott Labs, Baker Hughes, Morgan Stanley, Citizens Financial, Nasdaq y Travelers informaron de sus últimos resultados trimestrales, junto con bancos regionales como Citizens Financial y U.S. Bancorp.

Por su parte, IBM y Tesla tienen previsto publicar sus resultados después del cierre de la bolsa de Wall Street.

El único sector en verde era el de servicios públicos, con una subida del 0.33 %, mientras las mayores pérdidas eran para el de comunicaciones y el de materias primas, que bajaron un 1.13 % y un 0.81 %, respectivamente.

Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas con mayores pérdidas eran Cisco (-2.93 %) y Walt Disney (-2.35 %) y las mayores ganancias eran para Travelers (5.25 %) y Johnson & Johnson (0.77 por ciento).

AH