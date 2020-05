Impacto al empleo por COVID-19 puede prolongarse por años: BID

El impacto en el empleo que puede tener la pandemia del COVID-19 puede prolongarse por años y solamente en abril se calcula la pérdida de al menos 700 mil empleos, dato sin precedente en México, dijo David Kaplan, especialista senior de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Una crisis 'transitoria' puede tener efectos de mediano plazo. Viendo la crisis en México en 2009, la tasa de desempleo no volvió a su nivel precrisis hasta 2017. Además del problema inmediato que todo parece indicar que es severo, mi preocupación es que sea algo que se vea reflejado en el mercado laboral por muchos años", dijo.

Al participar en el seminario digital "México y los mexicanos después de la pandemia", organizado por la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el especialista recordó que la cifra de desempleo más alta para un mes de abril en México, se había registrado en 1995, con la pérdida de 185 mil plazas laborales.

En tanto, ante el confinamiento que se vive en México y que ha paralizado la actividad económica, se han perdido 346 mil empleos, entre el 18 marzo al 6 de abril pasado.

Kaplan dijo que este impacto en el empleo tendrá mayores repercusiones sobre la población más joven, además de que puede provocar un aumento en la informalidad del país.

"Es muy posible que la tasa de informalidad suba. Y lo que destacaría como riesgo, es que tarde muchos años en recuperarse la tasa de desempleo. Y hay un gran riesgo especialmente para los jóvenes. Hay muchos estudios que encuentran que un joven que entra al mercado laboral en un mal momento, su experiencia en los primeros años son difíciles. Los investigadores lo llaman el efecto cicatriz: un mal comienzo en el mercado laboral puede tener efectos de décadas", dijo.

Que negocien las empresas y trabajadores

Ante el escenario de que algunas empresas no puedan pagar íntegro el salario a sus trabajadores por la caída en la economía, la Secretaría del Trabajo dijo que la recomendación es que haya una negociación entre patrón y sus empleados.

"No todo el mundo puede aguantar, no todo el mundo tiene el músculo financiero, entonces el llamamiento de la Secretaría del Trabajo es lleguen a un acuerdo con los trabajadores. Que el acuerdo en caso de reducir el salario, reducirlo una parte o reducirlo hasta el salario mínimo, dos salarios mínimo. La mitad, lo que fuere, que se negocie con toda responsabilidad, entre los patrones, los sindicatos y los trabajadores, con idea de que se lleve todo esto con consenso, teniendo en cuenta de que esto no es culpa de nadie, que tenemos que adaptarnos a un fenómeno totalmente exógeno al de por sí complejo mercado laboral en México", dijo el titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca.

El funcionario dijo que existen empresas que están haciendo el esfuerzo por mantener su plantilla laboral y que están invirtiendo ganancias de años anteriores en pagar la totalidad del sueldo a sus empleados.

"Hacer todos el esfuerzo de conservar el salario. Un tiempo, todo el tiempo, va a depender del músculo financiero de compañías. Nos consta que hay muchas empresas que están haciendo el esfuerzo independientemente de si han parado o no, están haciendo el gran esfuerzo de no despedir y pagar el salario completo. Si son empresas con beneficios por muchos años ya la están invirtiendo en mantener a sus plantillas en un esfuerzo solidario y humanístico y yo diría que hasta patriótico y de sentido común y social", dijo.

NR