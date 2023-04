IIEG: ¡Sale caro! Pedir comida por apps aumenta los costos hasta en 30%

Los restaurantes en el estado de Jalisco aumentan hasta un 30 por ciento los costos de sus productos en las aplicaciones digitales para venta y entrega de comida, así lo reveló el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) en su Encuesta a Restaurantes, aplicada en el mes de marzo de 2023.

De acuerdo a la medición, el 81.8 por ciento de los 455 dueños de restaurantes encuestados para este estudio, admitió que los precios de su menú en aplicaciones digitales son más altos que en el establecimiento.

De los restaurantes que mencionaron que el precio que ofrecen en las aplicaciones es superior al que ofrecen en su establecimiento, el 24.4 por ciento respondió que es aproximadamente 30 por más alto. Sólo el 6.7 por ciento de los restaurantes dijo tener precios más altos en un porcentaje superior a 30 por ciento en aplicaciones.

Sin embargo, de los encuestados sólo el 14.3 por ciento vende por medio de aplicaciones digitales de entrega, cifra que va a la baja en comparación con los años pasados; en marzo de 2021 el 20.8 por ciento de los censados utilizaba plataformas virtuales.

La razón principal por la que los restaurantes no utilizan aplicaciones fue porque no les interesan o no les dan confianza con 31.2% por ciento, seguido de las altas comisiones o que no les es rentable con un 26.2 por ciento.

El 13.9 por ciento mencionó que no las utiliza porque desconoce el funcionamiento de éstas y un 11 por ciento porque no hay cobertura de estas aplicaciones en el lugar donde se ubica su establecimiento.

DiDi Food se mantiene como la aplicación más utilizada entre los establecimientos, con un 69.1 por ciento de participación, Rappi subió en 2023 respecto al año pasado y Uber Eats disminuyó.

El 38.2 por ciento de los encuestados respondió que utiliza solamente una aplicación, mientras que el 34.5 por ciento y el 23.6 por ciento utilizan dos y tres aplicaciones, respectivamente.

JM