Harán sorteo para revisar "litros de a litro" en gasolineras

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que semanalmente se hará un sorteo del uno por ciento de las 12 mil 500 gasolineras que operan en el país para verificar que den "litros de a litro".

"Ya hemos definido en lo general que de las 12 mil 500 gasolineras se van a hacer cada semana un sorteo para hacer una selección del uno por ciento, es decir, 125 y se van a supervisar, se van a revisar y se va a dar a conocer, también de las 125, quiénes están dando litros de a litro y quiénes no", dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, detalló que esta semana se realizará la revisión aleatoria de 125 gasolineras bajo este esquema de sorteo.

De acuerdo con datos recabados por el organismo, el margen promedio del robo de combustible por no dar litro de a litro es del 10 por ciento, es decir 100 mililitros por cada litro.

En el marco de la conferencia mañanera, Sheffield Padilla aclaró que este ejercicio de verificación se realizará al azar y no con origen en las denuncias de los consumidores, además, no se pueden dar datos precisos para no interferir con el operativo.

"Si yo le digo a los malos a qué hora, dónde y en qué lugar, pues no vamos a poder hacer nada... los operativos deben ser simultáneos en varios municipios, pero no puedo dar tanto detalle".

La metodología para la revisión aleatoria se detallará en breve, ya que esta propuesta fue considerada este lunes.

Este ejercicio lo realizarán personal del organismo, que es completamente nuevo y capacitado, luego de que se despidiera al total de verificadores que estaban al principio de la presente Administración federal.

"Corrimos a todos y contratamos nuevos. En diciembre se capacitó al personal que jamás había hecho esto en su vida", dijo.

Además, el titular de la Profeco resaltó que en lo que va de la presente administración se han verificado tres mil 600 estaciones de servicio de distintas marcas, en respuesta a las denuncias de los consumidores.

Con información de NTX

IM