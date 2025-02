¿Habrá recorte de personal en Pemex? Así responde Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este miércoles sobre si en Petróleos Mexicanos (Pemex) habrá un recorte de personal. Esto fue lo que dijo:

Sheinbaum descartó un recorte de personal en Pemex , después de que la Secretaría de Energía aseguró que las modificaciones de ley harán más eficiente a la empresa y así se va a garantizar la producción de 1.8 millones de barriles de petróleo diarios al año.

"No, no va a haber recorte de personal, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa en los salarios, y en todo caso en la burocracia central, pero no en el área operativa, ni mucho menos" , dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 12 de febrero en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, la Presidenta también mencionó que no se están planteando hidroeléctricas nuevas.

Sobre la deuda a proveedores, indicó que la Secretaría de Hacienda se apoya con distintos mecanismos financieros porque no es "como en el pasado", cuando esta dependencia asumía toda la deuda de Pemex.

"La idea es que Pemex siga sin adquirir deuda como fue en la administración pasada", declaró.

Respecto a si se contempla un parlamento abierto ante las leyes secundarias de la reforma energética, la Mandataria señaló que no se contempla "a menos que lo decida así el Congreso".

Acusó que con la reforma energética de 2013 del expresidente Enrique Peña Nieto lo que se hizo fue cambiar la Constitución y ahora se regresó a que Pemex y CFE sean empresas públicas porque antes su objetivo era privatizarlas.

Recordó que se revisarán 90 contratos en acuerdo con las empresas privadas para ver las inversiones, y cuando se trate de explorar una zona, Pemex lleve mano en la asignación de los pozos.

"Lleva mano siempre Pemex, ese es el gran cambio que se establece", dijo al mencionar que se busca un solo consejo de administración que tome las decisiones.

OA