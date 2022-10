La productora global de maíz y tortillas Grupo Maseca (Gruma) informó que sus ventas netas crecieron 21% anual durante el tercer trimestre de 2022, al llegar a mil 438 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte financiero de la empresa, ésta se vio favorecida por mayores ventas en Estados Unidos ante el aumento en el consumo de tortillas y nuevos productos saludables.

"Estados Unidos registró un sólido desempeño en su negocio de tortilla gracias al crecimiento continuo y estable de su línea de productos 'Better four you' y el lanzamiento de nuevas presentaciones saludables", destacó la emisora.

La firma resaltó, sobre su división de harina de maíz en Estados Unidos, que la demanda de maíz sigue con una tendencia positiva debido a que los consumidores están optando por comida preparada en casa.

"Gruma ha introducido también nuevos productos en sus mercados respectivos logrando resultados muy satisfactorios; hemos estado en una posición favorable para ofrecer productos que satisfacen diferentes necesidades y perfiles de clientes", resaltó.

En el periodo de referencia, las ganancias de Gruma alcanzaron 77.1 millones de dólares, un aumento de 5% respecto a lo reportado en el mismo periodo del año pasado.

