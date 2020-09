Gobernador de Jalisco y "El Bronco" se reúnen para impulsar economía

Los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, estados que encabezaron en agosto la mayor generación de nuevos empleos formales entre las entidades del país, se reunieron esta mañana en el estado del norte, con el propósito de impulsar acciones para el crecimiento económico en sus estados y los que forman parte de la Alianza Federalista.

El mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer su encuentro con el gobernador de Jalisco, y comentó que se trata de un estado “con condiciones económicas muy similares al nuestro, por lo que hablamos de enlazar nuestras condiciones económicas para darle velocidad a la reactivación económica, enlazando a empresarios” de ambas entidades.

La intención, señaló "El Bronco", es que los grandes empresarios de ambos estados apoyen a los pequeños empresarios, lo que fortalecerá las cadenas de producción entre Nuevo León y Jalisco, además de promover el turismo de negocios.

"Confío en que este encuentro impulsará nuestras economías, y las de los estados miembros de la Alianza Federalista, con quienes sin duda compartiremos esta estrategia".

"Optamos por tomar decisiones distintas a las que tomó el Gobierno Federal"

Rodríguez Calderón atribuyó que Nuevo León haya encabezado la generación de empleos en agosto con 16 mil 354, seguido por Jalisco con 15 mil 861, a que en el estado se desarrollaron estrategias económicas propias. "Optamos por tomar decisiones distintas a las que tomó el Gobierno Federal".

Expuso que "con nuestros propios indicadores, fuimos evaluando nuestra posibilidad de contener los daños y activando giros que estaban cerrados, para reabrir poco a poco nuestra economía".

Agregó que, aunque la pandemia ha costado muchas vidas –más de tres mil cien hasta el momento-, se ha tenido como prioridad la salud, sin descuidar la economía. "Hoy somos el estado con mayor generación de empleos formales en el país: tan solo en agosto logramos que 16 mil 354 nuevoleoneses pudieran tener un empleo, y con ello ver mejorada su situación económica. Estos datos que registra el IMSS son una gran noticia que nos dan certeza de que vamos por el camino correcto", señaló Rodríguez Calderón.

El mensaje que divulgó el mandatario estatal en sus redes sociales, provocó reacciones, pues hubo quien cuestionó, "no has podido terminar el Metro, no has hecho ninguna obra importante en el estado, no le aprendiste nada a Don Alfonso Martínez Domínguez”, quien gobernó la entidad de 1979 a 1985, y a quien "El Bronco" señala como su maestro en la política.

Otro usuario de Internet expresó que es natural que Nuevo León haya encabezado la creación de nuevos empleos por su vocación industrial, y no "por las malas acciones que hiciste". Además, le dijo, "si hubieras hecho caso a la autoridad federal, ahorita tuviéramos (recuperados) ya más de la mitad de empleos perdidos; pero bien, así ya no tendrás excusas para pedir recursos extras".

NR