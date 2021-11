General Motors alejaría inversión de México pronto

México dejará de ser un destino para la inversión sin un marco jurídico enfocado a la producción de energías renovables, advirtió José Francisco Garza Rodríguez, presidente y director general en General Motors de México.

“Si no existe un marco jurídico en México, un marco estructural enfocado a la producción de energías renovables, General Motors no va a parar en su misión de ser cero emisiones y, desafortunadamente, si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión”, dijo este viernes en la convención anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Explicó que actualmente sólo 27% del consumo de energía eléctrica de la automotriz proviene de energías renovables, pero el objetivo es que 100% lo sea a escala global para 2040.

“Estamos trabajando muy de cerca y alzando la voz. No somos la única automotriz que tiene metas de cero emisiones. Lo vamos a cumplir, y si las condiciones no están en la mesa, creo que México no será un destino de inversión en el corto y mediano plazo”, externó Garza Rodríguez.

“Ese dólar que se iba a invertir en México se iría a Estados Unidos, Canadá, Brasil, China o Europa. Sería una pena que, si México no contempla ver un país con energías limpias, esa inversión no llegue”, agregó.