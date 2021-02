GM Financial celebra 90 años en México

Ofrecer esquemas de crédito atractivos, es clave para que la venta de autos nuevos se mantenga a flote en México. Así lo entiende General Motors, pero sobre todo GM Financial que cumple nueve décadas de operaciones en nuestro país, cuya cartera es de 400 mil contratos activos.

Al respecto, GM Financial comparte en un comunicado la opinión de Rodrigo Lopes, Director General de GM Financial para México y Perú: “La sólida presencia de GM Financial en el mercado mexicano es una muestra de nuestro compromiso inquebrantable con General Motors y su red local de más de 300 distribuidores (…) Los más de 400 colaboradores de GM Financial en México tenemos la misión de cumplir sueños de movilidad personal, ofreciendo opciones de financiamiento que respondan a las necesidades de los clientes”, agregó.

“Los resultados de GM Financial son pieza fundamental para el desempeño de General Motors en el mercado doméstico. Estamos muy orgullosos de contar con un socio tan estratégico para nuestra operación y nos unimos a su celebración por 90 años de presencia en el país, ayudando a miles de familias a adquirir un bien que forma parte de su vida diaria”, comentó Héctor Villarreal, Vicepresidente de Ventas, Servicio y Mercadotecnia de GM de México.

En la actualidad, de cada 10 vehículos vendidos a crédito de General Motors, 8 son financiados por GM Financial a través de las marcas Chevrolet Servicios Financieros, Buick Financial Services, GMC Financial Services y Cadillac Financial Services.

TOMA NOTA

Portafolio a la medida:

• Planes de financiamiento tradicionales y especiales hechos a la medida, condiferentes opciones en la inversión inicial y atractivas tasas de interés.

• Planes para flotillas y vehículos seminuevos.

• Rightlease: arrendamiento puro para vehículos de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

• Financiamiento de GM Garantía Plus, que extiende la garantía del vehículo hasta por6 años.

• Financiamiento del Programa Valor Factura, que permite extender uno o dos años la indemnización de valor factura de la unidad en caso de siniestro.

• Financiamiento de OnStar, el cual es un servicio de asistencia técnica y de navegación instalado en una amplia gama de vehículos de General Motors.

• Implementación de extensión en beneficio de pagos diferidos de la primera mensualidad de hasta 45 días, en sus planes de financiamiento de vehículos nuevos.