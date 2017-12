Fortuna de Slim aumentó 12 mil 500 MDD este año

La fortuna del magnate mexicano Carlos Slim aumentó en 12 mil 500 millones de dólares (MDD) durante 2017 o 25% respecto al 1 de enero pasado, con lo que sus activos ascendieron a 62 mil 300 millones de dólares, reveló la agencia de información financiera Bloomberg.

En su índice global de multimillonarios, la agencia destacó que Slim se colocó a finales de 2017 en la séptima posición en una lista que ahora encabeza el fundador de la tienda minorista por internet Amazon, Jeff Bezos, con 100 mil millones de dólares.

Slim controla América Móvil, el mayor operador de telefonía móvil de Latinoamérica, además de que ostenta participaciones en los sectores financieros y de minería, así como intereses en empresas como The New York Times Co. y Caixabank.

A través del vehículo familiar Grupo Carso, Slim también tiene intereses en la industria de la construcción en México.

En general, Bloomberg destacó que 2017 fue un buen año para los multimillonarios en el mundo, cuyas fortunas aumentaron en un billón de dólares en conjunto, casi cuatro veces el incremento de sus activos durante 2016.

Este incremento se debió en buena medida al repunte de los mercados accionarios en el mundo, que pasaron por alto las tensiones económicas, sociales y políticas en el mundo para alcanzar niveles récord en 2017.