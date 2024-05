Fonacot: ¿Qué requisitos necesitas para solicitar un crédito?

Desde que surgió, con la entrada en vigor de la Reforma Laboral en diciembre de 2012, el Crédito del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) se constituyó bajo la premisa de ser un apoyo para los trabajadores.

Actualmente, el Crédito Fonacot busca que los empleados puedan acceder a un préstamo, cuyas tasas de interés se precian de ser las más bajas del mercado, con grandes facilidades en sus plazos y formas de pago.

Aunado a ello, ofrece un seguro de crédito, el cual cubre un periodo de hasta seis meses por pérdida de empleo, o incluso cancela la deuda en caso de fallecimiento del trabajador, por incapacidad o invalidez total y permanente.

¿Qué requisitos necesitas para solicitar tu Crédito Fonacot?

Ahora bien, de acuerdo con el Instituto, para solicitar tu Crédito Fonocot lo único que necesitas es cumplir con los siguientes requisitos y recabar algunos documentos, que deberás tener a la mano a la hora de hacer tu registro:

Laborar en un Centro de Trabajo afiliado a Fonacot.

Ser mayor de 18 años de edad.

Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (para eventuales en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno).

Número de celular para llamada de validación en el momento.

2 referencias personales con número telefónico.

Correo electrónico personal.

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante.

Documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (Credencial para Votar o Pasaporte).

Tarjeta de Residente Permanente (para personas trabajadoras extranjeras con pasaporte con prórroga).

Estado de cuenta, listado/resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta (no mayor a 3 meses) con tu nombre completo y la CLABE interbancaria (18 dígitos). Revisa con tu banco que no cuentes con un monto límite para depósitos, ya que puede generar que no se realice el depósito de tu crédito.

Comprobante de domicilio con fecha reciente (no mayor a 3 meses) de cualquiera de los siguientes documentos: agua, predial, teléfono fijo o móvil, luz, gas entubado, servicios de datos (internet), televisión por cable, estado de cuenta bancario, credencial para votar vigente (con tu domicilio completo), estado de cuenta de tu AFORE, estado de cuenta de una casa comercial, estado de cuenta emitido por INFONAVIT o FOVISSSTE.

Últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu Centro de Trabajo para comprobar ingresos. La emisión del último no deberá exceder de 15 días anteriores a tu trámite.

Para este último punto, el Fonacot insta a que consideres que el último recibo de nómina tiene vigencia después de la fecha de registro del periodo de pago, si es Mensual: no deberá exceder de 31 días. Quincenal, catorcenal o semanal: no deberá exceder de 16 días. Por comisión: 4 recibos de nómina en los que se muestre la comisión.

¿Qué pasa si salí seleccionado y cuánto es el monto máximo que puedo obtener?

De resultar seleccionado para aplicar a este crédito, es posible que te pidan otros requerimientos como:

Constancia de antigüedad por parte del Centro de Trabajo.

Carta u oficio por parte del Centro de Trabajo donde confirme percepciones fijas permanentes en efectivo.

Carta u oficio donde indique las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones.

En tanto que, para saber cuál es el monto máximo de tu crédito, que puede abarcar hasta 4 meses de sueldo, el Instituto recomienda considerar los siguientes puntos:

El total de percepciones fijas, permanentes y en efectivo que aparecen en tu recibo de nómina.

El total de deducciones que aparecen en tu recibo de nómina.

La antigüedad en tu centro de trabajo.

La capacidad de pago mensual que tengas como resultado del análisis de tu recibo de Nómina (percepciones menos deducciones).

La capacidad de descuento que quieras que se aplique a tu sueldo mensual (10%, 15% o 20%).

El resultado de la calificación de tu Centro de Trabajo, realizada por el Instituto.

El plazo seleccionado de tu crédito.

El resultado de la consulta de tu historial de pago a una sociedad de información crediticia.

MV