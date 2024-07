SAT: Estas son las multas por no cumplir con las obligaciones del RFC

Para todos los mexicanos que tengan a partir de los 18 años es un requisito obligatorio estar inscrito al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) desde el 2022, una estipulación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que es importante la correcta inscripción y actualización del RFC.

A pesar de ser un obligación no existen sanciones para quienes no lo soliciten, sin embargo, para aquellos que cuenten con un trabajo remunerado y no estén inscritos ante el SAT, el incumplimiento de este requisito sí puede traer multas desde los cuatro mil 480 hasta los 13 mil 430.

El RFC es un código alfanumérico único que identifica a cada contribuyente en México, desde personas físicas como morales y la importancia de estar inscrito ante el SAT es que cualquier omisión o error en este registro puede desencadenar problemas fiscales.

¿Cuáles son las multas por no cumplir con las obligaciones del RFC?

Estas multas quedan en manifiesto en el Código Fiscal de la Federación y aplican en diversas situaciones, las cuales pueden ser aplicadas en casos como:

No estar inscrito en el RFC cuando es obligatorio y se cuente con un empleo remunerado.

cuando es obligatorio y se cuente con un empleo remunerado. No actualizar los datos del RFC cuando se presentan cambios en la información del contribuyente.

cuando se presentan cambios en la información del contribuyente. Proporcionar información incorrecta o incompleta al SAT.

Otra de las situaciones de no contar con RFC es que imposibilita la declaración anual, activar Buzón Tributarios, además de situaciones de índole fiscal, que pueden llegar a general multas de más de 13 mil pesos.

Por lo que mantenerte al día con la actualización del RFC evita sanciones del SAT , lo que puede causar un correcto cumplimiento de tus obligaciones fiscales y evitar problemas económicos en el futuro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MQ