Falso que se elabore tortilla "pirata" con olote: industria

El secretario general de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Martín Martínez Destunis, rechazó tajantemente que existan tortillas "piratas" hechas con olote, ya que incluso en la maquinaria no se puede moler.

Lamentó que hace unos días se difundiera falsamente que en el mercado existe este tipo de productos, ya que, dijo, es totalmente inviable que los tortilleros utilicen el olote para la producción de tortilla, incluso las grandes empresas que tienen el monopolio de la harina tienen una calidad de clase mundial.

Llaman "piratas" al producto de tortilleros que no pagan impuestos

Sin embargo, explicó que para esta industria, lo que ellos llaman "producto pirata" es aquella tortilla que se tiene en el mercado por parte de productores que no pagan impuestos, tampoco seguro social a sus trabajadores e incluso quienes utilizan maíz y harina robada y "huachicol".

"Ellos acaparan el mercado negro y cada vez son más desgraciadamente, porque ya no deja la tortilla".

En estos casos, dijo, todos conocen que existe este tipo de productos; sin embargo, las autoridades hacen caso omiso y permiten que prevalezca esta producción en detrimento del resto de las tortillerías.

Indicó que en el Estado de México se cuenta con 80% del mercado en la informalidad, 10% ilegal y solo 10% es formal.

En el tema de la ilegalidad se encuentran los productos robados como gas, harina y maíz informal que no pagan temas fiscales y laborales.

En Puebla señaló que el 85% de las tortillerías se encuentran en la informalidad, mientras que en Hidalgo el 45% está en esta situación.

Este fenómeno, dice, se recrudece debido a los altos costos de los productos para fabricar la tortilla.

"Esto es lo que nosotros llamamos tortilla 'pirata', y no hay tortillería, por mala que sea por pequeña que sea que utilicen olote y no hay manera debido a que no se puede moler en la máquina, ya que las piedras se rompen".

OA