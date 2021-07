Exportaciones mexicanas alcanzarían niveles de prepandemia a fin de 2021

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) estimó que en este 2021 se alcanzarán los niveles de exportación previos a la pandemia; es decir, estaremos en la misma cifra de 2019.

El director general del Comce, Fernando Ruiz Huarte, explicó que se espera que en la segunda mitad del año se alcancen niveles de exportaciones mensuales de un promedio de 38 mil a 40 mil millones de dólares.

"Si seguimos con el promedio, a fines de año vamos a tener la cifra de exportación que teníamos en 2019, pero si no llegamos, vamos a estar muy cerca, si no pasa nada extraordinario, si no volvemos por la pandemia a un cierre de empresas o de fronteras por un crecimiento importante de la pandemia, esperemos que esto no se dé", agregó.

De enero a mayo las exportaciones de México al exterior sumaron 193 mil 400 millones de dólares, de esta cantidad un 30% se destinó a la industria automotriz, la agroindustria alcanzó los 9 mil millones de dólares, entre otras.

Sobre la desaparición de la Administración General de Aduanas y el surgimiento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Ruiz Huarte aseguró que seguirán operando como hasta ahora las aduanas y prueba de ello es que sigue Horacio Duarte al frente de estas.

"Vemos que se va a fortalecer mucho el tema de seguridad en las aduanas y el tema también de evitar el contrabando y el ingreso también de muchos productos, armas, drogas, dólares, entre otras y eso nos beneficia y apoyaremos esto", sostuvo.

AF