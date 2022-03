Experiencia e innovación, ejes para fortalecer a la agroindustria: Andrés Canales

Con una amplia trayectoria en empresas del sector primario, además de ser miembro fundador del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), Andrés Canales Leaño aspira a presidir el organismo. Afirmó que desde su infancia ha conocido el sector y hasta la representación en agrupaciones internacionales y vinculación con la academia.

“El fortalecimiento y crecimiento del Consejo es un reto que nos planteamos desde el principio. Veíamos una gran necesidad de tener un organismo fuerte, profesional, como lo es la agroindustria”, dijo.

Expuso que los seis ejes de su propuesta para el desarrollo estratégico del sector son: vinculación para el fortalecimiento de representación; sanidad e inocuidad; manejo de agua y sustentabilidad; agricultura y pecuaria 4.0 con innovación para el campo; competitividad agroalimentaria y mercados para exportación, y la conformación de un fondo de inversiones y financiamiento.

Comentó que una de las visiones que aportará al Consejo es el modelo de cómo trabajar para incidir en política pública.

“La educación y capacitación llevada al sector agroalimentario es lo que detona el desarrollo”.

La familia de Andrés Canales Leaño fue pionera en desarrollos productivos en la costa de Jalisco y Colima. EL INFORMADOR/R. Rivas

Andrés Canales Leaño, amor por el campo desde la infancia

“Mi amor por este sector viene desde la infancia, tuvimos la fortuna de vacacionar en el racho desde niños, de ahí vino mi pasión y al ver la pasión de mis familiares por la producción en el campo y por eso decidí tomar la carrera de Ingeniero Zootecnista Administrador, que en ese momento era sumamente innovadora. Desde los 15 años empecé a trabajar en el racho con mi abuelo”, relató Andrés Canales Leaño, candidato a la presidencia del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ).

Detalló que el contacto con el campo es un legado que le viene de familia y se dijo orgulloso del trabajo realizado por su abuelo Antonio y su tío Juan José Leaño Álvarez del Castillo, quienes impulsaron el clúster agropecuario del Valle de Tecomán, Colima.

“Yo he recibido este legado y he participado en la creación de modelos educativos o de capacitación para fortalecer las cadenas productivas de varios sectores. Últimamente mi participación ha sido precisamente en la vinculación en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), tengo experiencia en la actividad gremial empresarial, he formado parte de la American Chamber, en su comisión agrícola, fui representante de la Universidad en el Consejo Económico y Social del Estado (Cesjal) lo representé en todas la reuniones a nivel internacional”, dijo.

Como productor, fue director general de Hacienda Rancho San José, del proyecto Rancho La Tinaja para la producción de borrego. Colaboró en Agroindustrias Valle Nuevo en Tecomán. Presidente fundador de Grupo Multimedia Tierra Fértil, trabajó 14 años en el periódico Ocho Columnas como adjunto a la dirección general. Es miembro de Consejo Consultivo para la Innovación Crecimiento y Desarrollo Sostenible (Coincydes), en el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, en el Consejo de Desarrollo Rural de Zapopan y participa en el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE) como representante de la UAG.

Recordó que su familia ha sido productora de limón, palma de coco, plátano y mango. También de ganado cebú brahman, de caballos y borregos.

SABER MÁS

Propuestas:

Vinculación para el fortalecimiento de la representación.

Sanidad e inocuidad.

Manejo de agua y sustentabilidad.

Agricultura y Pecuaria 4.0 (Innovación para el Campo).

Competitividad agroalimentaria y mercados para exportación.

Fondo de inversiones y financiamiento.

Cuidado del agua y sustentabilidad, prioridades del agro de Jalisco

“Los que utilizan el agua para producir son los principales interesados en que el agua se cuide; sería darse un balazo en el pie creer que el recurso es eterno. Están comprometidos y ese es uno de los grandes retos, buscar el ordenamiento territorial con las diferentes actividades y cultivos dependiendo de la realidad técnica que tiene entre otras cosas el agua, los bosques”, explicó.

Adelantó que trabajan en un estudio de cuencas hidrológicas, análisis el subsuelo, calidad del agua y el estado de los mantos freáticos; para hacer un diagnóstico de la situación para de ahí generar soluciones.

Planteó buscar sumar a estudiantes, jóvenes empresarios y productores; para que se integren al Consejo y aporten la visión de la nueva generación que apuesta por generar valor agregado, acceder a otros mercados y ven la globalización como una cuestión natural. Con ese camino preparar nuevos cuadros para la representación del sector.

Otro proyecto en proceso es conformar un centro de competitividad agroalimentaria que aliente la capacitación, análisis y evaluación de cadenas productivas, desde donde se genere información estratégica en temas como impacto ambiental, que sean herramientas para las empresas.