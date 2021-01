Empresas turísticas seguirán quebrando en 2021: CNET

Las empresas turísticas van a seguir quebrando durante el presente año y las que sobrevivan continuarán quemando caja, advirtieron el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur).

"Con las restricciones actuales de ocupación y operación, habrá muchas empresas del sector hotelero que probablemente no podrán llegar al segundo semestre de este año", expresó este martes Braulio Arsuaga, presidente del CNET.

"El año no se ve bien, no se ve una recuperación importante. Si nos comparamos con 2019 (antes de la pandemia) estaremos muy lejos en cuanto a los volúmenes que se requieren para no quemar caja. Estamos muy preocupados por la industria turística… puede tomar hasta cuatro años poder recuperarse", dijo en una videoconferencia de prensa en la que dieron a conocer cifras del sector turístico al cierre de 2020, expectativas para 2021 y algunas claves para la recuperación turística.

El director del Cicotur, Francisco Madrid, explicó que la reactivación turística avanza a un ritmo muy lento y no se ve una recuperación en forma de V como algunos esperaban.

El CNET y el Cicotur expusieron 10 claves para poder afrontar el largo camino de la reactivación turística en el país.

La primera consiste en asegurar la conectividad aérea, pues consideran que la salida de Interjet y los retos que enfrenta Aeroméxico ponen en riesgo de manera significativa la conectividad de los destinos mexicanos.

"Estos problemas son un riesgo de seguridad nacional", opinó Arsuaga.

La segunda clave plantea considerar el turismo como una actividad esencial y poner a los trabajadores del sector en los primeros lugares de los procesos de vacunación. Sin embargo, Arsuaga reconoció que "la vacuna representa una esperanza para el sector, pero no una solución a largo plazo".

La tercera señala la necesidad de acotar legal y normativamente el auge de la competencia desleal en la industria informal del alojamiento.

La cuarta consiste en el lanzamiento de la campaña "Ya te quedaste en casa, ahora sigue quedándote en México". La quinta señala la integración de paquetes de ayudas para las empresas por parte de los gobiernos federales, estatales y municipales.

La sexta clave indica la canalización de los recursos del impuesto al hospedaje a la promoción turística, con la intervención del sector privado en la toma de decisiones sobre su uso. La séptima radica en la concreción de medidas legislativas para el apoyo a la recuperación turística, pues desde marzo del año pasado pidieron apoyos que todavía no han recibido.

La octava consiste en la capacidad de reacción ante situaciones fortuitas sobre una gestión de crisis. La novena plantea avanzar en el blindaje en materia de seguridad en los destinos turísticos. La décima señala el mantenimiento y fortalecimiento de protocolos sanitarios.

Para 2021 se estima un aumento en los ingresos por divisas internacionales de 24.1% con relación a 2020, pero 44.5% por debajo de 2019. EFE/A. Capul

Pronósticos

El director del Cicotur presentó sus estimaciones del turismo en México para el cierre de 2020 y sus proyecciones para 2021, las cuales ya incorporan las nuevas medidas para el flujo de viajeros anunciadas por el gobierno de Estados Unidos y las cuales entraron en vigor este martes.

En 2020 la reducción en los ingresos por visitantes internacionales a territorio mexicano se habría situado en alrededor de 55.3%, lo que significa 13.6 miles de millones de dólares menos que en 2019. De la misma forma, las llegadas de turistas internacionales habrían disminuido 45.9%, un retroceso de 20.6 millones.

En lo que respecta al turismo interno, la disminución de llegadas de turistas a cuartos de hotel habría sido de 55%.

Con todo ello, el retroceso en el consumo turístico en el país para 2020 estaría por arriba del billón de pesos.

Para 2021 se estima un aumento en los ingresos por divisas internacionales de 24.1% con relación a 2020, pero 44.5% por debajo de 2019. Por lo que hace a las llegadas de turistas internacionales se estima un incremento de 10.9% con relación a 2020, 40.0% por debajo de las registradas en 2019.

En cuanto al mercado nacional, se espera un aumento de 27.6% en las llegadas de turistas a cuartos de hotel, esto es un 46.2% por debajo de 2019.

En lo que se refiere al consumo turístico interno se estima un incremento de 3.4% sobre 2020, aunque estaría 26.3% por debajo de 2019.