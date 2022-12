Cuando el genio y el talento se unen, se desarrollan proyectos con altas posibilidades de éxito. Eso fue lo que le sucedió a PetCampMx, la compañía dirigida por Emmanuel Díaz López, mejor conocido como “Drago” y su esposa Paty Castillo quienes llevan casi una década dedicados al cuidado y bienestar de las mascotas.

PetCampMx es un proyecto de atención integral, que lo mismo funge como hotel, estética canina o escuela de entrenamiento en obediencia. Ahora cuenta con tres sucursales, pero todo comenzó por una necesidad personal.

“Iniciamos pensando en nuestros propios perros, al salir no había un lugar que les ofreciera las amenidades que nosotros les ofrecíamos. Les contratamos a nuestra primer ‘niñera’ y luego los amigos nos pedían lo mismo y así fuimos creciendo”.

Y es que la formación como Etólogo, la especialidad que Emmanuel tiene como Médico Veterinario Zootecnista lo impulsó a extender su conocimiento con una visión emprendedora, fue por ello que direccionó su inquietud hacia un hotel para perros que brindara bienestar, pero no era suficiente, tuvo a su lado a una mujer con la sensibilidad necesaria para escalar al siguiente nivel.

“Nacemos con un don y se nos facilita, en mi caso eran los perros; yo lo direccioné con el hotel y mi esposa tenía el genio del emprendimiento, así que se sumó genio y talento y al casarnos echamos a andar el proyecto completo. A mi esposa le encantan los perros y es buena con la atención al cliente. Yo quería tener perros felices y saludables, y ella se encargaba de hacer que fuera un cliente, tratarlo como a un miembro de una familia”.

Atención personalizada

A los huéspedes de PetCampMx se les trata como tal, por ello la atención es lo más importante y mantienen al tanto a las familias del día a día de sus mascotas. Cada perro que ingresa debe tener la cartilla de vacunación vigente, debe ser sociable entre perros y personas o en su defecto notificar si tiene una necesidad especial. “Siempre hay problemas, pero es importante que sepan socializar, en redes sociales se envían diariamente una foto de cómo se encuentra su perro, siempre se le mantiene al tanto, sin importar la situación”.

Y es tal su atención al detalle que en cuanto identifican una irregularidad la notifican al momento a las familias. “Nos pasó que uno de los perros no cenaba, no comía con los demás, así que lo notificamos y el dueño nos dijo que el perro siempre cenaba sus croquetas con taquitos de carnaza, por eso no comía, así que a ese perro le compramos taquitos para que pudiera cenar”.

En este proyecto no sólo trabajan los 14 colaboradores de Emmanuel y Paty, también se suman al equipo una manada de 15 perros propios. “Ellos trabajan con nosotros en la socialización con otros perros que nos visitan. Es un negocio muy noble, y la responsabilidad de trabajar con seres vivos, miembros de una familia, los hace seres irremplazables. Por eso sólo trabajo con las instalaciones adecuadas y el personal capacitado para poder convivir con ellos. Cada perro tiene una necesidad diferente. Aquí pensamos en todo”.

Con valor familiar

Actualmente los hoteles de PetCampMx tienen capacidad para 80 huéspedes, uno está destinado únicamente para razas pequeñas. “Todos cuentan con pensión en áreas abiertas, socializando, y las mascotas sólo se resguardan para dormir, es lo que las familias esperan, que no estén encerrados todo el día”, anota Emmanuel.

Y justo este sentido de lealtad que tienen las familias fue lo que hizo que PetCampMx se mantuviera en pie pese al golpe que para muchas empresas significó la pandemia por COVID-19 hace dos años. “Nos pegó mucho. Nos manejamos por temporada y para nosotros fue difícil porque las reservas que teníamos para Semana Santa pues nadie llegó. Tuvimos que regresar los anticipos recibidos y tuvimos que echar mano de los ahorros para apoyar al personal. Dividimos horarios, cerramos una sucursal y reubicamos a todos nuestros empleados, pero no tuvimos ninguna baja”.

Como muchos empresarios, recibieron apoyos del gobierno, adquirieron préstamos y para Emmanuel, lo más importante fue la lealtad de sus clientes. “La gente respondió muy bien a través de redes sociales. Nos adelantaron las vacaciones que tenían programadas. Nos pagaban guardería o estética y fue muy gentil. Se solidarizó con nosotros para que no cerráramos. El ahorro nos ayudó a mantener los puestos de los empleados, no dejamos de pagar nada, cerraos una sucursal pero pudimos sobrellevar todo”. Luego de la reactivación económica, los primeros ingresos fueron para estabilizar las deudas y como la gente tenía mucho interés en salir volvieron a tener huéspedes en los hoteles a los que reciben como si fueran familia.

"Es un negocio muy noble y la responsabilidad de trabajar con seres vivos, miembros de una familia, los hace seres irremplazables"

Emmanuel “Drago” Díaz, director de PetCampMx.



Conoce más de PetCampMx

80 huéspedes es la capacidad de cada hotel

15 años como entrenador tiene Emmanuel Díaz

15 miembros de una manada apoyan a los huéspedes

14 colaboradores capacitados para cuidado y entrenamiento

8 años tiene PetCampMx con sus puertas abiertas

3 sucursales en Guadalajara

Por Gabriela Aguilar

