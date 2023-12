La historia de Lucy Pérez Camarena está tejida de experiencias profesionales en el ámbito público y privado que la llevaron a crear una comunidad para vincular a mujeres emprendedoras y desarrollar su mejor versión.

Lucy se define como mujer, madre y esposa, pero sobre todo como una apasionada de apoyar a otras mujeres en su camino como emprendedoras. Su quehacer político suma 25 años de experiencia; fue regidora en Tlaquepaque y diputada local y federal, pero quizá su desempeño como presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres le permitió ver la problemática y las áreas de oportunidad que las mujeres tenían.

Así surgió Freely Woman, su proyecto personal, una empresa dedicada a las relaciones públicas. Lucy la define como una comunidad de mujeres en la que se brinda apoyo y relaciones de valor para alcanzar el desarrollo personal y profesional de sus integrantes. “Todas las personas necesitamos las relaciones públicas. Algunos profesionistas han desarrollado estas habilidades, hay que saber hablar en público, vencer el miedo para hacer una llamada, tocar una puerta. Me he centrado en empresas que buscan expandir sus horizontes en el ámbito público y privado, en las cúpulas empresariales de otros estados e incluso otros países”.

Para Lucy generar credibilidad y confianza es la clave, pero reinventarse fue la médula y lo logró en medio de lo que parecía un caos para las relaciones interpersonales: el confinamiento. “La pandemia me ayudó a reinventarme, porque después de tantos años dedicada al ámbito público me resultaba difícil por dónde empezar” y es que en un negocio donde vincularse y reunirse era indispensable dejó de ser una opción de la noche a la mañana, pero enfocarse en las redes sociales y las nuevas tecnologías fue clave para seguir avanzando. “Fue gracias a las relaciones que he venido construyendo que pude contactar personas, crear vínculos y desarrollar estrategias de posicionamiento para dar a conocer marcas, una serie de cosas que han cobrado valor para las empresas. Las relaciones públicas se centran en generar confianza, primero para acercarte a otras personas y ya después crear alianzas y vínculos más duraderos”.

Tocar vidas

A lo largo de su carrera Lucy ha conocido a personas en todas las áreas posibles, y al preguntarle a quién admira no tarda en responder: Mary Kay, para ella el trabajo realizado tiene gran similitud con su propio proyecto. “Conecta mucho con mi propósito de acompañar mujeres y hacer que sus negocios crezcan y crean en ellas y puedan ser libres y plenas”. Angela Merkel es otra de las mujeres a las que admira “porque una parte de mí no deja de tener esa pasión por servir a mi país, porque ella jamás perdió el piso, conservó sus valores y hay muy pocos políticos y políticas que cuando terminan un cargo la ciudadanía les aplaude y ese fue el caso de Merkel ”.

Pasar del ámbito político al empresarial fue orgánico para Lucy. Aunque nunca ha dejado su compromiso político de servir, hace siete años decidió que era momento de crecer de manera personal en el ámbito privado, por ello diseñó en Freely Woman un espacio confiable y seguro para conectar entre mujeres, en el que hay empresarias consolidadas y emprendedoras, pensado para vincular a las personas correctas para el desarrollo mutuo. “Cuando no conoces a las personas adecuadas no sabes cómo llegar a empresas consolidadas. El tener comunidades de networking o personas que hacen negocios te brindan herramientas para aprender a conectar de otra manera”.

Para Lucy significó aprender a través de cursos y certificaciones con otros profesionales dedicados al arte de las relaciones públicas. “Hay asociaciones que se dedican de manera profesional a las relaciones públicas y ha sido muy importante escuchar a personas con trayectoria y experiencia y cómo han podido desarrollar sus carreras”.

Redes con valor

Mantenerse actualizada en las tecnologías de la información y aprovechar la tecnología a su favor fue fundamental para el crecimiento de Freely Woman en los últimos años. “Nos abrimos a las posibilidades que ofrece la tecnología, innovar, ser creativos, ser disruptivos, aprender de otros lo que les ha funcionado y adaptarlo a tu personalidad y forma de hacer negocios”, comparte Lucy, por ello mantiene un equilibrio entre sus perfiles personales y profesionales. “En redes sociales tengo mi perfil personal y comparto todo lo que hago en el día a día en el contacto con personas. Y través de la comunidad Freely Woman compartimos información de lo que hacemos, de lo que somos, nuestros eventos. Hoy hay personas en mi comunidad de otros países, incluso y han llegado porque encontraron un espacio donde hacer amigas y negocios. Ha sido un descubrimiento muy importante, ha sido un balance entre lo que publicas y compartes y los alcances son muy grandes”. Y mientras la comunidad crece, Lucy confía en que la red de su empresa se vuelva cada vez más fuerte, precisamente como las redes sociales.

CT