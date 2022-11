Como todo gran árbol, la historia comenzó con una pequeña semilla. Y ahora, dos años después de su apertura, Endémico vivero - café puede gozar de sus primeros frutos, no sólo por la vegetación que se ha ganado entre sus visitantes.

Cecilia Castillo, socia fundadora de Endémico, comparte que en este proyecto familiar ubicado en el corazón de la colonia Americana, el amor es lo más importante, el que tuvieron los cuatro socios para cultivar un pequeño oasis en medio de la ciudad y que le diera la bienvenida a sus clientes para pasar un momento irrepetible junto a una taza de café.

Endémico es un proyecto incluyente y amigable que busca recuperar la forma tradicional y libre de químicos en la preparación de sus bebidas, además se hermana con otras iniciativas locales para generar una sinergia positiva y sus materias primas vienen de otros nogecios tapatíos. En palabras de Cecilia, "el objetivo es que se pueda vivir una experiencia en donde te vas a sentir arropado por las plantas y la calidez del lugar. Es un lugar pequeño para apapacharte o apachar a los tuyos".

Pero no todo fue amor en la historia de la cafetería. Abrieron justo cuando el Estado anunció el "botón rojo" en octubre 2020, cuando parecía que la pandemia por COVID-19 estaba controlada, así que abrieron con un aforo reducido ofreciendo un espacio seguro que diera tranquilidad y paz. "Tuvimos que adaptarnos, no fue un cierre total por nuestro giro y respondió la gente, no nos ha abandonado y hemos crecido más rápido de lo que esperábamos. Pudimos resistir lo que vino aunque fuera complicado".

Crecimiento positivo

La cafetería que abrió con dos colaboradores ahora cuenta con 13, y su operación de martes a domingo recibe lo mismo a los paseantes que a estudiantes o trabajadores de la zona que eligen este espacio de calma para desayunar o pasar sus tardes, pues además de bebidas tradicionales, también cuenta con una carta de alimentos que estimulan los sentidos. "Tenemos cocina en la que podrán encontrar mole oaxaqueño, chapulines, frijoles negros, reinterpretando la cocina típica mexicana".

El sello de Endémico está en la esencia, en ése sabor que sólo las mezclas propias