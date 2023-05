Luego de la peor noticia puede venir la mejor oportunidad, al menos así fue como Darío Córdova inició un camino en la promoción de equipo electrónico de inspección óptica y rayos X en el proceso de calidad hasta crear en 2009 Leader Technology Solutions (LTS).

Sus años colaborando en una gran compañía electrónica especializada en desarrollo de computadoras le brindaron la oportunidad de trabajar con la mejor tecnología.

Fue pionero en la instalación de equipos de rayos X en el control de calidad de circuitos electrónicos en México; sin embargo, cuando cierra la división en la que él trabajaba para muchos -clientes incluidos- el mundo se vino abajo, pero para otros fue la oportunidad de despegar.

Darío observó un área de oportunidad para brindar el soporte técnico que dejaron de recibir muchos empresarios que adquirieron equipos nuevos, sin embargo, esas máquinas pronto dejarían de ser útiles al no tener posibilidad de refaccionarlas en caso de averías o reemplazo de piezas. “El mercado ahí estaba, los clientes tenían esas máquinas, pero ya no había quien le proporcionara mantenimiento, sabiendo además que un tiempo después ya no habría piezas de reemplazo. Iniciamos con los clientes que ya nos conocían en lo que llegaban nuevas tecnologías”. Entonces decidió que un camino independiente se ajustaba a sus planes y con otros compañeros creó la compañía que lleva 15 años vigente en un área tan competida como la tecnología.

Nada sucedió de la noche a la mañana. Se convirtió en representante de una empresa taiwanesa y otra alemana que le permitieron conocer tecnologías de otras latitudes y abrir una mayor cartera de clientes. Vivió de todo. Con la empresa taiwanesa supo lo que era ser un representante independiente para ofrecer tecnología y soporte técnico. “Nosotros los promovimos en México e introdujimos nuevas máquinas. Abrimos brecha, no fue fácil, se vendieron muchas máquinas y luego los directivos no quisieron distribuir con representantes y tuvieron sus propios empleados”, comparte Darío, y fue momento de redireccionar. Fue cuando llegó Goepel Electronics a su vida y se abre un abanico de posibilidades.

El crecimiento

La nueva dirección los llevó a vender equipos de alta tecnología de inspección óptica y de rayos X para la industria electrónica, así como el correspondiente mantenimiento y capacitación para sus operadores. Los principales clientes de Leader Technology Solutions son los que manufacturan ensambles electrónicos.

Cuando la tecnología se fue “miniaturizando” y sus componentes se encontraban ocultos en los dispositivos fue necesario implementar los rayos X para verificar la correcta operación de los mismos. “Con los celulares de hoy en día ya no puedes revisar visualmente las soldaduras, hay blindajes metálicos, por lo que queda todo oculto y para verificar que los ensamblajes queden en su posición correcta, que aunque el componente sea igual tenga diferente función y con los equipos automáticos se revisa todo eso”.

La maquinaria es un traje a la medida y tiene un acompañamiento con las empresas a lo largo de la vida útil de los equipos. “De acuerdo a la necesidad del cliente se sugiere un equipo de inspección óptica, sobre la imagen un algoritmo empieza a analizar si es el componente correcto, si está en la posición correcta; si los componentes o soldaduras están oculta se utilizan otros equipos con rayos X y el algoritmo analiza si hay un faltante, un corto, ya no necesitas ni tocar el producto para saber si está bien o tiene algún defecto. Una vez que se revisa si está bien pasa a la siguiente etapa de ensamblaje”.

Además del control de calidad, el área de diseño es otra de las grandes ramas en las que Darío encuentra oportunidades. El software que distribuye simplifica el trabajo de todos aquellos diseñadores de tecnología, pues hace posible que la maquinaria convierta el plano en blanco y negro en un componente electrónico que funcione sin errores.

“El formato de diseño es uno, el formato de la máquina es otro, hay que hacer una especie de conversión. Ese software que vendo hace eso, convierte tus planos de diseño electrónico a un formato de archivos que la máquina reconoce. Otro tipo es para quienes desean producir un diseño, si no lo han hecho antes y no saben si va a tener problemas, si no lo han producido antes, las máquinas se encargan además de identificar los errores para removerlos”. Al final del día la satisfacción de los clientes es el objetivo de LTS, por ello se pone a prueba con análisis de productos con la mejor tecnología para encontrar la maquinara que requiere cada uno para mejorar su producción y diseño sin errores.

Toma nota

El futuro

Debido a la expansión y la pausa durante la pandemia en la fabricación de semiconductores ha generado una necesidad latente, por lo que Darío no quita el dedo del renglón en la posibilidad de crear semiconductores y dar soporte a equipos.

CT