Denisse Reynoso Barragán fue la ganadora del Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año 2024.

La directora y fundadora de Gardenia Naturals dedicó su reconocimiento a las mujeres que día con día entregan todo su esfuerzo en su trabajo y familia, pues para ellas el camino muchas veces se ve difícil.

“Mujeres, no olviden que sí pueden, pues aún tenemos mucho por demostrar y aportar a la sociedad y promover el desarrollo económico. Me comprometo a seguir trabajando para impulsarlas”, dijo durante la entrega del premio la semana pasada.

Ingeniera industrial de profesión y con estudios de cosmética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Denisse Reynoso se ha destacado entre los jóvenes emprendedores obteniendo varios reconocimientos en el ecosistema jalisciense.

Gardenia Naturals es una empresa fabricante de cosméticos y a través de Inspira Lab ofrece diversos productos. Actualmente maquila para más de 400 marcas y comercializan en más de cinco países. En esta empresa se generan 30 empleos de manera directa y más de 100 de manera indirecta:

— ¿Qué quería ser cuando era niña?

— Curiosamente siempre dibujaba empresas o fábricas con colaboradores felices, entonces siempre me visualicé con tener una fábrica y siendo empresaria.

— ¿Se imaginaba en el sector de la belleza?

— No necesariamente, esto vino en el 2020, en medio de mucha necesidad económica, y surgió una oportunidad en el tema de la cosmética natural.

— Además de ganar el Premio Adolf Horn, ha ganado otros reconocimientos como emprendedora. ¿Que significan para usted?

— El primero fue el Premio Emprendedor Coparmex 2023, luego vino el Premio Jalisco al Emprendimiento en el 2024 y ahora el Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año 2024.

Significa mucho para mí porque representamos una comunidad de emprendedores a todos los clientes que les maquilamos su marca, entonces ganar un voto de confianza de que pueden dejarnos en nuestras manos su marca cosmética. Nosotros ya pasamos por ese camino del emprendimiento y con mucho gusto los vamos a guiar para que su proyecto sea un éxito.

— ¿Cuál considera que es la clave del éxito de su empresa?

— El buscar cómo puedes beneficiar e impulsar a tu sociedad a través de productos o servicios que tú estés ofreciendo y siempre buscar la satisfacción de negocio e innovar. Con nuestra empresa Gardenia Naturals e Inspira Lab resolvimos la principal necesidad que tenía el sector cosmético emprendedor en México que era el acceso a fórmulas innovadoras con envases exclusivos y bajos montos de inversión.

— ¿Durante el inicio de su emprendimiento, hubo momentos en los que pensó “tirar la toalla”?

— Definitivamente hubo muchas ocasiones, emprender no es fácil y menos con un servicio que implica asuntos relacionados a la salubridad o la formulación tan compleja de los cosméticos porque son uno de los productos más difíciles de fabricar en el mundo. Muchas veces me vi en medio de dificultades, pero creo que nuestra misma comunidad de clientes, colaboradores y redes de apoyo fueron los que me motivaron a seguir adelante.

— ¿Quién ha sido su apoyo en este largo camino del emprendimiento?

— Mi familia y mi esposo Diego Álvarez. Él ha sido mi total aliado el estratega en la empresa porque muchas veces es difícil consolidar un negocio. Yo soy muy creativa, muy innovadora y necesitaba esa parte de él y claro nuestros colaboradores que son fieles a nuestra empresa, secretos industriales y nuestros clientes. Por supuesto que también todos los empresarios, mentores que vas conociendo en el camino.

— ¿Cuáles son sus planes a corto plazo?

— Consolidar nuestra empresa que ha tenido un crecimiento muy acelerado y esto ha representado un reto para nosotros, a mediano plazo llegar a estas marcas grandes y a largo plazo llegar a las marcas internacionales más fuertes.

— ¿Cuál considera que es la principal problemática que enfrentan los emprendedores en México?

— La falta de apoyos a las pymes, ya que en un principio es difícil poder cubrir todos los gastos fijos, la responsabilidad de pago de impuestos.

— ¿Qué les recomienda a los jóvenes emprendedores que deciden iniciar un negocio?

— Que tengan mucha tenacidad, que no se rindan, que sepan que su misión es mucho más grande de lo que puedan visualizar hoy, si tienen ese sueño es porque pueden lograrlo, saber que siempre van a poder hacerlo.

Reconocimiento a una trayectoria en alza

El pasado 30 de octubre, Denisse Reynoso fue galardonada con el Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año en su edición 17.

El premio fue entregado por la empresaria Marisa Lazo, quien fue la madrina de esta generación de emprendedores.

Los otros cuatro finalistas fueron: Ángel Adrián Contreras de la empresa Holix Lab, Carlos Errejón Flores de Morhada, Santiago Tejeda de Singular Care y Jorge Ignacio Olivo Padilla de Auténtico Corajillo.

CT