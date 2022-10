¿Un emprendedor nace o se hace? Giancarlo Guerra, director administrativo de Gallery Délice responde rápidamente: “Es un poco de ambos”. A sus escasos 20 años asumió la responsabilidad, junto a su hermana Marcela y su madre, del negocio familiar que inició en 1998 y que se ha mantenido en el gusto del público por el sello particular de elaborar sus postres y bocadillos al momento.

Hace un año la tradición de Gallery Délice dio un vuelco al fallecer el padre de Giancarlo, fundador de la empresa, y fue entonces cuando tuvieron que replantear el rumbo de la pastelería. “Recibimos el negocio con clientela de muchos años. Hubo un cambio muy radical, hemos cambiado el diseño y el concepto del negocio completo. Empezamos con la imagen, ahora está más dirigido a lo vintage, pero moderno y conservamos las recetas de toda la vida”.

El cambio al interior de la familia también se reflejó en la empresa, no solo en su administración sino en la oferta de productos. “El reto más fuerte ha sido la producción. Son recetas, muy elaboradas y llevan su tiempo de preparación. Todo lo salado lo preparaba mi papá, él ‘tenía la mano’, iniciamos con ensayo y error para encontrar una nueva forma de presentar nuestros productos. Lo más difícil era innovar porque nosotros no éramos expertos en lo salado”. Pero el tiempo estuvo de su lado y la visión fresca de los jóvenes inyectó nuevas oportunidades en la empresa.

Las lecciones del maestro

Giancarlo hace un poco de memoria al preguntarle cómo inició su camino en la pastelería. Y admite que no fue fácil, pero agradece las lecciones aprendidas. “Es algo muy padre y de mucha responsabilidad. Empecé desde que tenía 13 años, ahorita nos repartimos los departamentos, yo estoy en el departamento de ventas y mi hermana Marcela en el diseño y mejora de los productos; mi mamá está en producción y tiene gente a su cargo. Nos repartimos las responsabilidades y eso hace más llevadero todo”.

Aunque ahora Giancarlo maneja la agenda escolar y laboral como una sola, no siempre fue así, tuvo que superar sus propios límites. “Mi papá me metió al negocio y yo era muy diferente al principio. No sabía nada de vender, era muy penoso y no me gustaba hablar con la gente, pero con el tiempo fui agarrando el gusto, no nací con él, pero lo fui adquiriendo. A mucha gente se le da desde muy pequeño ser emprendedor y empezar un negocio, tienen esa fibra interna y se les da hacer las cosas”. Ahora tiene la oportunidad de poner en práctica lo aprendido con la confianza de que dentro de él y de su hermana Marcela, con quien fusiona sus proyectos, crece la semilla de un empresario.

Garantía de frescura

Giancarlo apuesta a que Gallery Délice pueda diferenciarse del resto de las pastelerías en la ciudad con la particularidad en la elaboración de sus productos y que en un futuro próximo se puedan personalizar al momento casi frente a los ojos de sus clientes. “Estamos pensando en hacer un concepto que le permita al cliente pedir su pastel personalizado y armarlo al momento. Estamos trabajando en el diseño para replicarlo. Nuestros clientes llaman unos 10 minutos antes de recoger el pastel y en el traslado al local ya está listo”.

Valor para tu empresa

¿Ahorrar o invertir? Cuando se inicia un negocio o cuando se plantean cambios en una empresa, arriesgar el capital es un aspecto importante, pero la visión al respecto hace toda la diferencia. Giancarlo tiene clara la importancia del ahorro, sin embargo, si las ganancias de una empresa no regresan en un círculo virtuoso, se corre el riesgo de comprometer el crecimiento de la misma. “Cuando estás empezando es muy importante reinvertir; hay cosas como maquinaria, servicios que requieren capital para expandirse y se necesita ahorrar, pero con un propósito, porque de lo contrario generas dinero que va perdiendo valor si no se invierte en tu negocio”.

Placeres a la medida

Pasteles individuales, minis para cuatro personas, chicos para compartir y grandes a la medida de cualquier cumpleaños se observan en el menú de Gallery Délice, una boutique de repostería en el corazón de Chapalita donde se pueden cumplir los deseos de una reunión o banquete, ya que no solo es pastelería fina lo que se ofrece, también bocadillos salados como pastas e incluso banquetes navideños para los paladares más exigentes. El regalo perfecto al momento se encuentra con las cajas de brownies, galletas o macarones, así como la inigualable experiencia de una rosca de Reyes rellena de manzana.

