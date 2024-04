¿El éxito se consigue en el primer intento? Puede ser, pero Oscar Daniel Gómez Martínez, creador de la empresa Oberlin Vet, sabe que no. El joven empresario creció en una familia de emprendedores; sin embargo, su formación como veterinario no tenía mucho que ver con el negocio familiar, y aunque aprendió a llevarlo no se sentía del todo satisfecho.

En el camino exploró en el giro de motocicletas y ropa deportiva. El tiempo le hizo ver que no era lo suyo, o quizá pudo serlo, pero era el momento equivocado; en ese intento no contaba con las herramientas suficientes para sacarlo a flote y cerró.

Fue su necesidad como veterinario lo que lo llevó a encontrar las respuestas. “Empecé a descubrir que sufríamos en la universidad por encontrar productos médicos de importación a un costo accesible. Con la ayuda de mi esposa pude explorar el mundo de la importación y así me contacté con distribuidores de Pakistán, China y Alemania, entre otros, y comencé a traer productos para mí; así fui descubriendo poco a poco el camino”.

Echar a andar la empresa fue un trabajo en equipo, primero con su esposa y luego con asesores de publicidad para darle identidad a Oberlin Vet, una distribuidora de productos especializados para veterinarios y ganaderos. “Una vez que encontré la fórmula inicié a realizar mi marca y ha publicitarme. Ahorita tengo una empresa consolidada y exitosa. Esta empresa inició hace dos años importando productos para mi, pero distribuyendo llevo un año y me ha ido muy bien. El crecimiento ha sido muy rápido. El primer mes vendí tres productos y al tercer mes ya eran 15”.

Parte del éxito radica en conocer perfectamente el producto y el mercado al que se dirige. “Como veterinario, conocer el producto y ser yo mismo quien da el seguimiento a los mismos aunque tenga un equipo de publicidad es clave, así como la inversión en redes sociales”.

Esfuerzo recompensado

Quien emprende, corre un gran riesgo en busca de una gran recompensa. Por lo que luego de varios intentos, habla la voz de la experiencia: “Yo les diría que el emprendimiento es más complicado de lo que uno piensa, pero la clave es tener paciencia y no darse por vencido”, comparte Oscar Gómez.

Oberlin Vet se ha convertido en una empresa exitosa en muy poco tiempo, al grado de que Oscar ya inició a diversificarse en el ramo del transporte, pero antes del éxito tuvo que levantarse de una caída. “Emprendí otras veces sin éxito. Al final, todas las experiencias te ayudan a ser más precavido. Para mí, los errores son aprendizaje, yo perdí un millón de pesos en una empresa, y en realidad pienso que ese aprendizaje me costó un millón de pesos, todo es una inversión”.

Oscar reconoce que sacar a flote una empresa implica mucha responsabilidad, y ahora que encontró la fórmula en la que satisface su necesidad como veterinario y el de otros profesionales como él lo llena de orgullo, porque sabe que aunque el camino sea difícil no hay que detenerse nunca. “Siempre he luchado por lo que quiero y hasta ahorita siento que lo estoy logrando, miro hacia atrás y pienso que ha pasado mucho tiempo, quizá por los errores cometidos. Con mi primer error quedé endeudado, fueron los dos años más difíciles de mi vida, aunque en realidad sólo tardé un año en pagarlo. Luego eché a andar de nuevo el motor hasta lograrlo”.

Oberlin Vet distribuye a nivel nacional y está en camino a expandir su distribución a Centroamérica. Actualmente, Oscar Gómez tiene en la mira el crecimiento de su empresa de transporte como meta a corto plazo, con ella actualmente lleva mercancía del Puerto de Manzanillo a toda la República y tiene claro que no va a detenerse.

CT