La experiencia en la vida puede ser tan determinante como la vocación que elegimos y a la que dedicamos nuestra formación. Andrea Peñúñuri Romero es muestra de ello. Como psicóloga, Andrea está acostumbrada a ayudar a sus pacientes a encontrar respuestas a las situaciones que la vida les presenta; sin embargo, cuando fue ella quien hizo las preguntas no fue suficiente un proceso tradicional y esa búsqueda le hizo descubrir su misión a través el centro Erenu Harmony & Health, enfocado en terapias alternativas para ayudar a otros a encontrar esas respuestas que un día ella buscó.

“Comencé como terapeuta holística hace ocho años y la certificación me llevó a especializarme en la biodescodificación genética, que es como podemos entender el cuerpo y la mente en conjunto para las emociones que generan enfermedades como la depresión o el trastorno de ansiedad o el cáncer y como es que las emociones tienen que ver con esto. No sólo desde lo que tú estás sintiendo sino también de lo que tu constelación familiar y tu sistema vive hasta la parte intergeneracional. Esa es la parte en la que me especialicé, en esa técnica diferente a la psicología tradicional”, anota Andrea.

Hace dos años abrió junto a otra socia Erenu Harmony & Health, un centro holístico donde las terapias alternativas encontraron un espacio dedicado a la salud integral tanto física, mental y energética, por ello, especialistas en homeopatía, iridología, reflexología, acupuntura, flores de Bach, terapia de ángeles, entre otras, brindan apoyo a sus pacientes.

Aprender y enseñar

Fue la experiencia personal de Andrea en la búsqueda de respuestas lo que le hizo definir su camino. “Yo pasé por un proceso de ciertas circunstancias en mi vida y fui desde lo tradicional hasta buscar todas las alternativas posibles para que me dieran respuestas, y la que más me dio paz y solución fue la terapia holística, en particular la biodescodificación genética y por eso me especialicé en eso”.

Ahora Andrea certifica terapeutas en biodescodificación genética, cuenta con más 45 alumnos y va por la tercera generación de egresados. “Es una parte muy importante de mi vida”, comparte la terapeuta.

Creer férreamente en lo que haces lo es todo para que un proyecto sea exitoso, por ello el centro holístico no tardó en crecer por la demanda de pacientes. “Iniciamos con un lugar muy chiquito y poco a poco se fue demandando más hasta que se abrió la oportunidad de tener un centro en Providencia y contamos con el espacio suficiente para atender a más personas. Hacemos ceremonias holísticas, círculos de mujeres, talleres, cursos presenciales, etcétera”, anota Andrea.

Erenu recibe pacientes que buscan armonía en su vida, y aunque todos acuden para aprender algo sobre sí mismos, en ese proceso los terapeutas también aprenden y se enriquece su conocimiento. “El aprendizaje es diario, mi mejor terapia son los pacientes. Es un aprendizaje mutuo, el estar frente a una persona representa mucho respeto y lo que yo le pueda transmitir sé que va a ayudarme también a mí. Se aprende mucho de los pacientes”.

Nada es coincidencia

“Creo que todo lo que te pasa en la vida tiene un por qué. No creo en las coincidencias; trato de entender las ‘Diocidencias’ y lo que me pasó fueron capítulos de mi vida. Ahora puedo entender por qué me sucedió y fue lo que me llevó al lugar en el que estoy ahora”, comparte Andrea, quien requirió un proceso reflexivo y de autoconocimiento para encontrar las respuestas que le trajeron paz a su vida en los momentos más difíciles.

“Encontré mi vocación y mi misión con las personas, por eso conecto tan bien con ellas, porque he pasado por procesos de depresión, ansiedad, muerte de seres queridos y todo esto me genera una gran empatía para que pueda entenderlos, porque sé que están esperando una respuesta al por qué me siento así, por qué me pasa esto, por qué mi vida no avanza, por qué no me va bien; son inquietudes que yo viví y veo en mis pacientes y puedo ayudarlos desde la experiencia y la preparación formativa”.

Las decisiones del alma

Cuando se le pregunta a Andrea qué opina de la frase conocida: “Somos arquitectos de nuestro propio destino”, afirma que todo lo que nos sucede tiene que ver con el alma y entenderlo define la manera en la que enfrentamos los desafíos de la vida. “Hay quien dice ‘Dios no quiso que así fuera’ o ‘Dios así lo quiso, así pasan las cosas’, pero nuestra alma tiene un plan, firma un contrato donde dice todo lo que vamos a vivir y es una elección almática para aprender lo que tenemos que venir a aprender. Cuando tratas de vivir bajo este entendimiento, en el momento que te pasan cosas malas no lo ves así pero con el tiempo comprendes el porqué tu alma hizo de esa manera las cosas”, y llegar a ese punto habla del autoconocimiento que tantos buscan.

CT