Hace cinco años, Ramón Becerra, director comercial de Lazzar Uniformes, leyó un artículo de Jack Ma, el fundador de Alibaba, donde decía que esta empresa conectaba a los proveedores chinos con los compradores estadounidenses y de otros países.

“Yo traté de entrar y en ese momento prácticamente fue imposible porque me canalizaron con China y no me dejaron. Busqué por todos lados y no pude”, recordó.

Sin embargo, con el paso de los años Alibaba lo buscó y le facilitaron las cosas para que pudiera entrar al mercado estadounidense.

“Para mí Alibaba es una de las puertas de entrada para un mercado que para nosotros es crítico como región que es Estados Unidos, los compradores de ese país ya están en la plataforma y están buscando proveedores. Antes los buscaban de China y ahora los buscan de México, porque vieron que esa demanda presente”, comentó Becerra.

Explicó que en esta plataforma de comercio electrónico, los proveedores de México están compitiendo con China, la India y otros países principalmente asiáticos, pero lo hacen no por el precio, sino añadiendo valor agregado a los uniformes.

“Por precio no vamos a competir, pero sí vamos a competir con nuestro valor agregado, con innovación, tecnología, diseño, marca con mejores materiales y con disponibilidad y visibilidad en diferentes plataformas”, aseguró Becerra.

Agregó que estas plataformas sirven como herramienta para posicionar los productos mexicanos en el extranjero.

“Mi experiencia ha sido positiva, conforme sigue avanzando ha ido mejorando, Mi invitación para los empresarios mexicanos es que se la crean, que pueden competir no solamente con maquila o precios baratos sino con valor a través de marca, innovación y tecnología. Lo podemos hacer y lo estamos haciendo, hay empresas mexicanas que lo están haciendo”, agregó.

Una trayectoria sólida

Fue en el 2020 cuando Lazzar Uniformes empezó a vender a Estados Unidos y desde entonces ha crecido consistentemente en los últimos años.

“Empezamos muy fuerte en pandemia, luego tuvimos un bajón y este año traemos un crecimiento muy importante debido a una combinación de estrategias”, precisó.

Lazzar Uniformes nació en 1986 fabricando shorts para empresas y en 2001 incursionaron en la fabricación de uniformes ejecutivos, empresariales, industriales, de empresas de seguridad o para restaurantes.

“En 1994, durante la crisis, comenzamos a exportar a diferentes marcas como Nike, Adidas y Dupont. Y es en 2001 que se detecta que no había una buena oferta en uniformes y decidimos cambiar”, recordó.

Actualmente cuentan con 29 mil clientes en México y Estados Unidos y representantes en 15 ciudades mexicanas. Lazzar Uniformes genera alrededor de 200 empleos de manera directa y 800 de manera indirecta.

En la empresa, los colaboradores reciben sueldos superiores al mercado, cuentan con apoyos para estudiar, seguros de gastos médicos privado, fondos de ahorro, entre otras prestaciones.

“Nuestro nicho es que todos los que estén en nuestra cadena de valor ganen, nuestra mentalidad es generar valor”, afirmó Becerra.

El empresario asegura que mantenerse en el mercado durante varios años no ha sido fácil, pero con estrategias lo han podido lograr.

“Nuestro principal reto ha sido enfocarme en calidad, durabilidad, confort, estar innovando en productos y procesos en el giro que estemos. Si tienes esta mentalidad para estar escuchando lo que te piden y te permite estar creciendo. A lo mejor el costo bajo es una competencia, pero si estas agregando valor no importa”, concluyó.

CT