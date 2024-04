La crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 obligó a que muchas empresas buscaran otra forma de vender para sobrevivir. Este fue el caso de Infantiles de México, una compañía fabricante de muebles para bebé que decidió apostarle al ecommerce.

Fue así que en el 2019 lanzó al mercado la marca Baby Land para vender por internet y atraer nuevos clientes.

Comenzaron elaborando todo tipo de muebles como cunas, mecedoras, cambiadoras, cajoneras, roperos, entre otros.

El gusto por incursionar en la industria le viene de familia a Rafael Ramses Cortes Treviño ya que su papá tiene una empresa dedicada a la fabricación de muebles, pero más enfocada al mayoreo.

“Mi papá inició con Infantiles de México y él se dedicaba a vender mayoreo, entonces lanzamos la marca de Baby Land para vender al menudeo”, explicó Rafael Ramses.

Primero, crearon la página web y luego comenzaron a fortalecer las redes sociales: “Comenzamos a pautar muy pocos anuncios y así fue como empezamos a tener ventas porque toda la gente estaba en su casa; entonces, poco a poco empezamos a aumentar el presupuesto en más anuncios, mejorar las imágenes y comenzamos a hacer trabajos con despachos de audiovisuales más profesionales para tener mejor contenido de video”.

Actualmente, las ventas al menudeo mediantes sus plataformas son del 60%, el 20% en una tienda física y el otro 20% en mayoreo.

“Es muy diferente porque en el ecommerce tienes que atender y dar servicio al cliente final y con el mayorista él es el que se encarga, entonces fue algo nuevo estar atendiendo al cliente final, solucionar sus problemas”.

Otro aspecto que representó un reto fue el tema de los envíos porque al mandar a diferentes Estados de la República Mexicana y tenían que estar pendientes para que lleguen el producto en tiempo y forma. Además, había que encontrar la forma de embalar y la paquetería adecuada para tener un buen servicio.

“Otro tema es que al principio no sabías cómo iban a llegar los muebles hasta ciudades como Cancún y luego llegaban golpeados porque no teníamos tanta experiencia y poco a poco fuimos mejorando en la protección del mueble y ahorita ya casi no tenemos problemas porque empacamos muy bien”, detalló Rafael Ramses.

El precio de los envíos también fue un reto al principio, pero con el paso del tiempo han ido descubriendo los precios más competitivos y las mejores alternativas.

Ramses recomienda a los jóvenes emprendedores que un día como él deciden apostarle a un negocio a animarse a invertir en el ecommerce pero de una manera formal.

“Nosotros nunca nos imaginábamos que íbamos a gastar tanto dinero en redes sociales, pero realmente sí se requiere invertirle en buenas fotos y despachos de audiovisuales para tener buen contenido de imágenes es decir darle la importancia y el tiempo que se requiere”.

Otra estrategia que ha utilizado para impulsar sus ventas es realizar colaboraciones con artistas e influencer.

“Al principio sí es muy difícil pensar que vas a intercambiar por publicidad, pero la verdad es que sí te llegan muchos consumidores y les das la confianza a los clientes que alguien famoso te compró”.

Entre los planes de la empresa está la exportación de sus muebles directamente a Estados Unidos.

