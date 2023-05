La creación de nuevos empleos en Jalisco se estancó en abril pasado. De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), el mes anterior se generaron 487, lo que representa la cantidad más baja en los últimos dos años.

La cifra contrasta con las plazas formales que se incorporaron en enero, febrero y marzo, mismas que posicionaron a Jalisco en los primeros lugares a nivel nacional con más de 39 mil puestos en el primer trimestre del año.

En el periodo referido, la Entidad alcanzó la generación de empleo más alta desde 1997.

Sin embargo, en abril pasado Jalisco se ubicó en el lugar 17 en esta materia.

Los Estados que más empleos crearon en abril fueron la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, Coahuila y Guanajuato.

Según la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del año (enero-abril) en Jalisco se han creado 40 mil 240 trabajos. Con esta cantidad mantiene la segunda posición a nivel nacional.

Ante este panorama, la Coparmex en Jalisco pronostica que este año se generarán más de 78 mil nuevos empleos en el Estado, como parte de la recuperación económica, tras los impactos de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Para Ricardo Barbosa, presidente nacional de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex, esto se debe al crecimiento de la informalidad.

“Nosotros consideramos que la falta de crecimiento formal es el crecimiento de la informalidad y el Gobierno federal no ha hecho absolutamente nada”, comentó.

Por su parte, Ignacio Román, académico del ITESO, dijo que también se debe tomar en cuenta el comportamiento del empleo.

“Esto es profundamente estacional y para la lógica del mes de abril, no se tiene un periodo significativo de incremento de ventas en servicios como sí puede ser en mayo o en los próximos meses”, explicó.

Se estanca empleo en abril por falta de mano de obra

El estancamiento del empleo en abril se debió en parte a que no hay suficiente mano de obra para cubrir todas las vacantes que se ofertan, consideran especialistas. Ricardo Barbosa, presidente nacional de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex, explicó que Jalisco padece el problema de falta de mano de obra y hay mucha rotación de personal entre las empresas.

“No es que no se hayan creado empleos en abril, sino que al ofertar empleos no se han cubierto esas vacantes. Sí se están generando empleos, pero no hay gente para cubrirlos, por eso ante el IMSS no se reflejan esas contrataciones porque no hay gente”, explicó.

Añadió que también se debe al crecimiento de la informalidad, ya que seis de cada 10 mexicanos económicamente activos laboran en la informalidad.

El especialista dijo que se requiere de programas que permitan la transición de la informalidad a la formalidad, pero hasta el momento el único programa que se ha implementado es el Régimen Simplificado de Confianza que permite a personas con ciertos ingresos incorporarse a la formalidad.

El Régimen Simplificado de Confianza es una simplificación administrativa para que el pago del impuesto sobre la renta (ISR) se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. El objetivo de este nuevo esquema es la reducción de las tasas de este impuesto para que las personas que tengan menores ingresos paguen menos.

Para el presidente nacional de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex se debe trabajar en combatir la informalidad e impulsar las ferias del empleo. Además, dijo que se requiere trabajar de manera conjunta entre empleadores y gobiernos federal y estatal para atacar la informalidad.

“Yo considero que es un problema grave a nivel nacional por la incapacidad de atraer personas a la formalidad. Hay mucha gente en la informalidad que, laborando tres o cuatro días, gana más de lo que podría ganar en otras empresas. Entonces, la informalidad es atractiva porque ganas más, no pagas impuestos, pero tampoco tienes derechos de seguridad social y otras prestaciones”, aseguró.

Finalmente, Ricardo Barbosa dijo que la expectativa para lo que resta del año en materia de generación de empleos es positiva por la llegada de nuevos proyectos de inversión. “Consideramos que será un buen segundo semestre, pero también tendremos el pendiente de que se oferten empleos y que no se cubran esas vacantes”, concluyó.

IMSS

Crece el número de afiliados

Al cierre de abril, ocho millones 017 mil 142 personas afiliadas al Seguro Facultativo cuentan con los servicios médicos del IMSS

Se registran 176 mil 328 afiliados al Seguro de Salud para la Familia, el cual brinda atención a personas que se incorporan voluntariamente



Telón de fondo

En abril Jalisco se ubicó en el lugar 17

En lo que va del sexenio, Jalisco ha registrado más de 181 mil trabajadores formales, colocando al Estado como una de las entidades con la mayor generación de empleo a nivel nacional en ese periodo, de acuerdo con la asociación México, ¿Cómo Vamos?

Los municipios que más generan empleo formal son: Guadalajara, Zapopan, El Salto, Puerto Vallarta y Tlajomulco, entre otros.

En marzo, se tenían registrados en el IMSS a 106 mil 341 patrones, lo que implica que 370 patrones se dieron de alta con respecto al mes anterior. Con este resultado, Jalisco se ubica en el primer lugar a nivel nacional con respecto a la variación mensual absoluta de patrones.

La mayoría de los empleos generados son permanentes

Al 30 de abril de 2023 se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 21 millones 820 mil 291 puestos de trabajo a nivel nacional; de éstos, el 86.1% son permanentes y el 13.9% son eventuales.

De acuerdo con el organismo, en abril se registró un crecimiento mensual de 24 mil 011 puestos, dicha variación equivale a una tasa de 0.1 por ciento. Tradicionalmente, en los meses en donde coincide la Semana Santa se observa una menor creación de puestos de trabajo.

Con lo anterior, la creación de empleo en el primer cuatrimestre de este año es de 447 mil 395 puestos, de los cuales, 62.9% corresponde a empleo permanente. Este aumento de puestos es el segundo más alto desde que se tiene registro.

En los últimos 12 meses se registró un aumento de 808 mil 949 puestos de trabajo, siendo este el tercer mayor incremento desde que se tiene registro, y equivale a una tasa anual de 3.9%. De la creación de empleo anual, el 72.8% corresponde a empleos permanentes.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de la construcción con 7.9%, transportes y comunicaciones con 6.3% y comercio con 4.5%. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo con aumentos anuales que superan el ocho por ciento.

La mayoría de plazas laborales ofrecen la permanencia a los trabajadores. EL INFORMADOR/ E. Gómez

Claves

El salario promedio es de 527.2 pesos

IMSS - De acuerdo con los datos del IMSS al cierre de abril de 2023, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al Instituto alcanzó los $527.2 diario.

- De acuerdo con los datos del IMSS al cierre de abril de 2023, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al Instituto alcanzó los $527.2 diario. Aumento - Este salario representa un incremento anual nominal de 11.2%, el más alto registrado de los últimos veintidós años considerando solo abril, y desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene aumentos anuales nominales iguales o superiores a 6 por ciento.

- Este salario representa un incremento anual nominal de 11.2%, el más alto registrado de los últimos veintidós años considerando solo abril, y desde enero de 2019, el salario base de cotización mantiene aumentos anuales nominales iguales o superiores a 6 por ciento. Patrones - Al cierre de abril se tienen registrados más de un millón de patrones. Al 30 de abril de 2023 se tienen registrados ante el Instituto un millón 069 mil 704 patrones, lo que en su comparación anual representa una tasa de 1.0%. El aumento en abril es de 637 patrones.



Voz del experto

Ignacio Román, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Prevé crecimiento del empleo, pero de bajos ingresos

La buena noticia es que sí habrá un mayor crecimiento del empleo para los próximos meses que restan del año, la mala noticia es que serán con niveles de ingreso muy bajos.

Ignacio Román, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), comentó que aún cuando los datos del empleo en abril fueron conservadores se deben considerar la estacionalidad.

“Me parece que tampoco hay que vivirlo como un drama, hay que ubicar el comportamiento del empleo. Es profundamente estacional y para la lógica del mes de abril, no se tiene un periodo significativo de incremento de ventas en servicios como sí puede ser en mayo o en los próximos meses”, explicó.

El académico dijo que el estancamiento del empleo en abril podría revertirse en los próximos meses.

“Habría que ver si a nivel nacional, aunque Jalisco está en los niveles más bajos, hay modificaciones importantes en términos de generación de empleos o no. Yo creo que sería un punto importante para revisar al respecto”, agregó.

Añadió que esto podría traer una informalización del sector de trabajadores que antes sí estaban formalizados.

“Si en la ENOE del mes de abril llegamos a tener un comportamiento similar, estaremos hablando de un estancamiento del empleo, pero si, por el contrario, tenemos un crecimiento del empleo informal, estaremos hablando de un traslado entre los sectores formal e informal”, concluyó.

El investigador estimó que para el cierre del año sí habrá un crecimiento de la economía mexicana y, por ende, del empleo.

“En el primer trimestre del 2023 comparado con el primer trimestre del 2022 hay un crecimiento del 3.9 por ciento y es superior a lo que se había pensado. Eso en principio tendría que jalar un crecimiento del empleo mucho mayor, al mismo tiempo por el crecimiento de los salarios mínimos, lo que es probable que se vaya a concentrar mucho más el empleo en los niveles de bajos ingresos, concretamente en el sector formal de uno a dos salarios mínimos”, concluyó.

Depuran a sindicatos “patito” con nuevo registro de contratos colectivos

El pasado 1 de mayo venció el plazo para que los sindicatos del país realizaran el trámite de registro para ejecutar la legalización de los contratos colectivos de trabajo existentes, con lo que se dio una purga en el padrón. Se estimaba que antes de este registro había 125 mil contratos colectivos en el país, pero ahora solamente habrá entre 18 mil a 20 mil contratos.

Durante cuatro años, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, a partir del 3 de noviembre de 2021, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) se encargaron de inscribir las consultas, verificar las votaciones y dictaminar sobre la validez del procedimiento de legitimación.

En el DOF de este 2 de mayo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) publicó el “Extracto del Acuerdo por el que se dan a conocer los contratos colectivos de trabajo legitimados y la terminación de los que no fueron legitimados ni registrados para su consulta al primero de mayo de dos mil veintitrés”, con el cual concluye uno de los procesos más importantes de la Reforma Laboral de 2019 y parte de los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de libertad y democracia sindical.

Además, se establece que los contratos no publicados en ese listado se dan por terminados a partir del 2 de mayo. Ricardo Barbosa, presidente de Asuntos Laborales de Coparmex, reconoció que esto fue muy positivo, ya que están a favor de la libre asociación y de la verdadera negociación colectiva, ya que había muchos sindicatos que no representaban los intereses de los trabajadores. “Lo vemos como un avance muy positivo y las empresas que tengan sindicatos van a representar a los trabajadores, y las empresas donde el sindicato no esté activo, se extingue el contrato colectivo y serán empresas libres de sindicato”, afirmó.

Para Ignacio Román, catedrático del Iteso, este nuevo padrón de contratos colectivos de trabajo también podría tener un impacto en los registros del empleo. “Los que hayan tenido contratos sin la suficiente convalidación o respaldo de sus trabajadores, en el momento en que no renuevan los contratos colectivos, finalmente dejan de tener registrados trabajadores que posiblemente antes sí tenían registrados”, comentó.

