El gobierno busca evitar que Interjet se convierta en ‘otra Mexicana’: SCT

Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró que la voluntad del gobierno es que Interjet se reponga de la crisis que enfrenta, para no repetir la quiebra de Mexicana.

“Interjet está en una crisis, es voluntad del gobierno que no pase como Mexicana, Interjet debe resolver problemas fuertes, importantes, (adeudos) fiscales”, dijo el titular de la SCT, luego de encabezar la celebración del Día del Cartero.

En conferencia, precisó que Interjet tiene un adeudo de 2 mil 600 millones de pesos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por suministro de combustible, pero reiteró que el gobierno ayudará a la aerolínea a sortear la crisis.

“Estamos tratando de ayudarles, hemos hablado con el licenciado Alemán y sus socios, estamos tratando de ver cómo se les va a ayudar, pero ellos tienen forma, recursos económicos y estoy seguro que lo van a resolver”, agregó.

En el mismo tenor, el pasado martes, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro reconoció que la autoridad fiscal ‘aguantará’ los adeudos de la aerolínea hasta que se capitalice, “Ahorita el problema es que, si no se ha pagado la nómina de los trabajadores, es porque no hay dinero en la caja y no ha habido vuelos”, aseguró.

Necesita 19 aviones para recuperar ‘vuelo’: Del Valle

Interjet necesita incorporar al menos 19 aviones a su flota actual de cuatro aeronaves, a fin de estabilizar sus ingresos y aumentar con 23 unidades la cobertura de sus rutas, un objetivo que se encuentra subordinado a la obtención de capital en un entorno complicado tras el anuncio de que el empresario Carlos Cabal Peniche se retiró como inversionista en la aerolínea.

La estrategia de Alejandro del Valle, accionista y presidente ejecutivo de Interjet, es que la aerolínea podría recuperarse con una flota de 23 unidades.

“Gracias a que apretamos lo que había, cuando llegué aquí necesitamos 48 aviones, corrimos a 11 directores generales, se cerró la estrategia de costos, ahora ya no necesitamos 48 aviones, con 23 tenemos para salir. Eso es lo que debemos buscar nosotros”, dijo Del Valle a los trabajadores en una reunión a la que El Financiero tuvo acceso.

El empresario, detalló que, en una segunda etapa, tendría que integrar 13 aeronaves más, para llegar a una treintena de unidades en condiciones de operar y acercarse poco a poco a su objetivo que le permitiría al menos recobrar un nivel de ingresos para pagar a sus trabajadores a tiempo.

Del Valle explicó a sus colaboradores que la empresa ya cuenta con acuerdos con arrendadores para traer inicialmente tres aviones del fabricante Airbus, que le permitirían hacer frente a la demanda que tendrán para el cierre del año.

En noviembre del año pasado, la compañía contaba con 66 aviones, sin embargo, desde octubre cubre sus operaciones con sólo cuatro aeronaves, según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Humberto Flores, asesor de la dirigencia de la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, aseguró que la aerolínea opera apenas con cuatro naves de manufactura rusa del modelo SuperJet100, que son las que se encargan de cumplir las 18 operaciones diarias que mantiene Interjet.

De la flota de aviones rusos, que superaba las 22 unidades, solo le quedan cuatro a la aerolínea mexicana.

Los demás aviones han sido recogidos por sus arrendadores o tomados por el SAT como parte del embargo precautorio que pesa sobre la línea aérea.

A los trabajadores de la compañía, el objetivo de Del Valle les parece lejano, pues la línea aérea no ha tenido los recursos suficientes para pagar sus salarios durante cuatro quincenas, por lo que la idea de traer más aviones luce como una “promesa más”.

“No puede una empresa con 5 mil empleados caminar con cuatro aviones, no puede”, aseguró Del Valle en varias ocasiones a sus trabajadores y ante la Secretaría de Gobernación.