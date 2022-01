El desempleo aumenta 3.2 por ciento en Jalisco

La tasa de desocupación en Jalisco en diciembre de 2021 se ubicó en 3.23%, tasa mayor a la observada en noviembre de 2.98%, y mayor a la del mismo mes del año anterior de 2.89%. Esta cifra es inferior a la registrada a nivel nacional de 3.51 por ciento.

Jalisco está en la posición 19 a nivel nacional en tasas de desocupación desde el pasado mes de diciembre, según el informe del Instituto de Información Estadística Geográfica (IIEG). De acuerdo con el análisis en octubre del año pasado el estado se colocó en la posición 20 respecto a una tasa de 3.95%, inferior a la tasa nacional. Mientras que a nivel nacional, la tasa de desocupación registró una disminución de mensual de -0.5%. La población desocupada, involucra a aquellos que se encuentran sin empleo, pero que están en búsqueda de uno, mismos que recientes la crisis de precariedad laboral provocada por la pandemia por COVID-19.

Esmeralda, perdió su empleo como auxiliar contable en una empresa agrícola ubicada en Sayula, Jalisco. Su hijo dio positivo a COVID-19 y la empresa le otorgó 15 días de incapacidad para cuidar de su salud. Una vez que regresó a sus labores, Esmeralda contrajo el virus, así que trabajó desde casa.

“Seguí con mi trabajo desde casa durante 22 días que se suponían eran de incapacidad. Una semana antes de regresar presencialmente a la empresa, veo en Facebook que ofertaban nuevamente mi puesto. Cuando me presenté en mi oficina pedí una explicación, pero no me la dieron. Fue hasta la siguiente semana que contrataron a alguien más y pidieron que firmara mi renuncia por contagio de COVID”.

Ante esta situación, Esmeralda se encuentra en asesoramiento legal para hacer valer sus derechos laborales.