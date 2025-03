"El T-MEC no está siendo efectivo para Estados Unidos": asesor comercial de Trump

El T-MEC, acuerdo comercial firmado por México, Estados Unidos y Canadá durante la primera administración de Donald Trump (2017-2021), "no está funcionando para nosotros", afirmó este miércoles Peter Navarro, asesor principal de comercio y manufacturas de la Casa Blanca.

En una entrevista para "The Will Cain Show" de Fox News, sobre la caída de los mercados bursátiles debido a la incertidumbre generada por las políticas arancelarias de Trump, Navarro expresó que el T-MEC, que está en vigor desde 2020, no cumple su función, y culpó a la administración de Joe Biden (2021-2025) de no haber hecho valer sus cláusulas.

Navarro, quien fue uno de los principales responsables de la creación del tratado, comparó el T-MEC con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Perdimos 90 mil fábricas con el TLCAN. Incluso el T-MEC no nos está funcionando bien en este momento porque Biden no lo implementó", aseguró Navarro a la cadena Fox News.

Navarro justificó así la política de Trump, diciendo que las medidas que está implementando, como los aranceles, requieren de un periodo de transición, y que eventualmente las empresas manufactureras trasladarán su producción a Estados Unidos, lo que redundará en la creación de empleos.

"Este es un ajuste implicará recuperar nuestra manufactura, nuestras fábricas", aseguró, en un intento por responder a las preocupaciones de que la inflación se eleve más.

Las declaraciones se producen el mismo día que entraron en vigor aranceles de 25% al acero y aluminio, lo que desató reacciones de diversos países anunciando gravámenes de represalia.

Navarro afirmó que, para Trump, y para Estados Unidos, es prioritario "impedir que nuestros socios comerciales nos engañen con aranceles más altos, barreras no arancelarias más altas y que nos drenen un billón de dólares de riqueza cada año mediante el déficit comercial (que tenemos)".

A la larga, aseveró, lo que llamó "Trumpnomics" que el "milagro de Reagan", aludiendo a la administración de Ronald Reagan en la que, a través de reducción del gasto social, aumento del gasto militar y desregulación logró que disminuyeran los impuestos, aumentaran los ingresos fiscales, disminuyera la inflación y el desempleo.

Navarro dijo que la política de Trump se basa en la desregulación, el "drill, baby, drill" y poner fin al desperdicio de recursos y al "abuso" del que, denunció, ha sido blanco Estados Unidos.

YC