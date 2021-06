El T-MEC, flojo en erradicación del trabajo infantil en México

El nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que el 1 de julio cumple un año de entrar en vigor, no ha logrado aún impactar en la erradicación del trabajo infantil en el país, advirtieron especialistas.

Aunque el T-MEC establece una serie de penalizaciones en materia de trabajo infantil, Jennifer Haza, directora ejecutiva de la organización Melel Xojobal, lamentó que estas medidas no alcancen a la infancia.

“Los verdaderos beneficiados de los tratados internacionales son los grandes capitales internacionales y nacionales, no los niños, niñas ni adolescentes”, zanjó.

Este fue uno de los puntos de debate durante la presentación del informe “Compromisos y dilemas del T-MEC: políticas laborales, familias y trabajos de niños, niñas y adolescentes en México” elaborado por la Red Por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, detalló que según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en 2019 había 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes laborando en el país. Pero la pandemia de COVID-19 habría elevado la cifra a más de 3.5 millones.

Indicó que existen varios factores estructurales asociados al trabajo infantil, entre ellos la precarización del empleo, la carencia de oportunidades laborales para las familias, disparidades salariales, la migración y el desplazamiento forzado.

Acotó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen tres razones principales por las que niños, niñas y adolescentes trabajen: para pagar la escuela o sus gastos propios, porque su hogar necesita aportación económica y para el pago de deudas.

PROBLEMA. Los niños trabajan sin que las autoridades puedan intervenir. EFE

NUMERALIA

3.3

millones de niñas, niños y adolescentes laboraban en el país en 2019, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).

3.5

millones lo hicieron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

93.8%

de los menores que trabajan están en una ocupación no permitida.

52.5%

de la población infantil (entre 5 y 17 años) ocupada se desarrolla en trabajos peligrosos.

4.4%

de los adolescentes entre 16 y 18 años no se inscribió en el ciclo escolar 2020-2021 porque tenía que trabajar.

Necesario regular

La Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe cualquier tipo de labor para quienes no han cumplido 15 años y el T-MEC se ha sumado a las leyes mexicanas, ya que las tres naciones involucradas en el acuerdo se comprometieron a abolirlo.

Mary Ellison, agregada de Asuntos Laborales de la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que el T-MEC tiene su capítulo laboral.

“Dentro de ese capítulo hay un reconocimiento a los más importantes derechos laborales como la libertad de asociación y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso”, afirmó.

Pedro Américo Furtado, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, señaló que es importante atender las causas, especialmente la pobreza pues “no hay evidencia de que el trabajo infantil rompa los ciclos de pobreza”, dijo.

En Oaxaca hay 153 mil

La Dirección General de Población de Oaxaca (Digepo) informó que 153 mil 554 menores de edad de entre cinco y 17 años realizan actividades económicas no permitidas por la ley, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 y el Censo Nacional de Población 2020.

La jornada de trabajo habitual de 75 mil 230 niños y niñas del Estado tiene una duración de hasta 14 horas; el 27% de ellos trabaja entre 14 y 16 horas y el 24% más de 36 horas. De este total de niños que trabajan en actividades no permitidas, 49% no tiene instrucción o tiene la primaria incompleta; mientras que 78 mil 480 (51%) no reciben ingresos.

El 37% recibe hasta un salario mínimo, el 9% más de un salario y hasta dos salarios mínimos y el 3% no se especifica si recibe o no algún tipo de ingreso. En Oaxaca, según el informe de la dependencia, 750 mil 418 menores de cinco a 17 años de edad realiza quehaceres domésticos; pero de ellos, 95 mil 694 lo realiza en condiciones no adecuadas; mientras que 654 mil 724 lo hacen en condiciones adecuadas.

TELÓN DE FONDO

No se puede cerrar los ojos: Papa

El Papa Francisco lamentó que los niños explotados en el mundo “sean más de 150 millones, más que las poblaciones de España, Francia e Italia juntas”, y afirmó que no puede ser posible “cerrar los ojos” ante esta esclavitud infantil.

Tras el rezo del ángelus asomado a la plaza del San Pedro, recordó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y afirmó que “no es posible cerrar los ojos a la explotación de niños, privados de sus derechos a jugar, a estudiar y a soñar”.

El Pontífice destacó que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “los niños explotados son más de 150 millones, más que los habitantes de España, Francia e Italia. Esto sucede hoy, tantos niños sufren”.

Ante ello, realizó un llamamiento para “eliminar esta esclavitud infantil de nuestros tiempos”.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), durante los últimos cuatro años, el número de niños que trabaja ha aumentado en 8.4 millones, elevando hasta 160 millones el número de menores que desempeñan alguna tarea laboral.

El estudio advierte que los avances para acabar con el trabajo infantil se han estancado por primera vez en 20 años, invirtiendo una tendencia a la baja que permitió reducir esta lacra en 94 millones entre 2000 y 2016.

CONDENA. El Papa rechaza el trabajo infantil. AP

PARA SABER

Castigos, sólo para empresas

El informe presentado por Redim señaló que en el tratado las sanciones se centran en las empresas de sectores definidos por el acuerdo, mientras que las familias que obligan a sus hijos a trabajar están exentos.

El reporte da una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen aumentar el presupuesto, el número y la capacitación de inspectores, así como instar a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realice inspecciones.

El trabajo infantil aumentó por primera vez en 20 años y la pandemia puede empeorar la situación, advirtió la ONU con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró el 12 de junio.

PARA SABER

No asisten a la escuela

Del total de la población infantil en condición de ocupación no permitida, 27 mil 655 (18%) no asisten a la escuela; y 65 mil 738 (43%) se dedican principalmente al sector primario, señala el estudio elaborado en conjunto con el programa Campos de Esperanza, implementado por World Vision México y Sikanda AC. En Oaxaca habitan cuatro millones 132 mil 148 personas, de los cuales un millón 372 mil 915 son personas de de 0 a 17 años.

