El Sentra que parecía imposible

Es cierto, Nissan hizo del nuevo Sentra 2020 el mejor de sus ocho generaciones. Tras su presentación hace unos días, la expectativa era alta, los primeros comentarios fueron sumamente positivos y ahora que pude probarlo, no podía hacer otra cosa que sumarme a ese tsunami de comentarios a favor alrededor del auto cuyo diseño está demás explicarlo pues parte de esa silueta con los faros LED en forma de boomerang, pasando por el “techo flotante” que da pie al color bi-tono, hasta llegar al difusor de aire atrás.

Bastó con subirme la primera vez para darme cuenta que definitivamente el nuevo Sentra me daría una experiencia distinta, algo que con el paso de los días hizo olvidar algunos errores o mal sabor de boca del pasado para meternos de lleno a eso que en Nissan llama “tecnología para lo que sigue”.

Los buenos acabados de la manufactura mexicana en la planta de Aguascalientes quedan de manifiesto en el buen ensamble, con materiales adecuados a su categoría y que ponen al Sentra en un nuevo peldaño, y vaya que lo necesitaba para justificar el precio de 470 mil 500 pesos que cuesta la versión Exclusive Bi-tono CVT que pudimos probar y que es la tope de gama.

Luego, vienen las amenidades. Esta vez vamos de atrás para adelante ya que la cajuela cuenta con buen espacio de 466 litros volumétricos, los cuales aumentan considerablemente pues los respaldos de la banca trasera se abaten completamente para meter objetos de hasta casi dos metros de largo. Luego, en la banca trasera disponemos de vidrios y seguros eléctricos, así como agarraderas en la parte superior de las puertas y un puerto USB en la consola para cargar celulares. El espacio es perfecto para dos personas, pero tres caben sin problema. Y es que la estructura del nuevo Sentra creció a lo ancho y redujo su altura, por lo que el interior tiene un 19% más ancha la consola central, por ejemplo.

Y pasando al frente, el copiloto cuenta con asiento de ajuste manual, mientras que el piloto es el más consentido pues el desplazamiento del asiento es eléctrico. Volviendo al tablero, tenemos al centro el clúster con información general del vehículo al centro y los relojes del velocímetro y tacómetro siguen siendo análogos. El volante y la palanca de cambios están forrados en piel, mientras que la presencia de acentos en fibra de carbono y sutilmente en la consola con el negro piano, conforman ese aire de elegancia y deportividad en la cabina.

La pantalla central es táctil de ocho pulgadas con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, en tanto el sistema de audio Bose suena como debe, excelente.

Un desplazamiento impecable

Me dio mucho gusto manejar el Sentra, pues creo que es un auto que podría calzar con algo que se ajuste a mi economía y tal vez a la de muchas personas, también por el equipo que realmente requiero y que al ser una novedad dentro del top de ventas de autos nuevos en México, miles de personas depositan su confianza en este producto, y como dicen, si ves una taquería llena esa es la buena.

Ahora sí, me enfoco en el manejo. Lo primero que hice fue llevarme el coche a carretera hacia Tequila pues tenía muchas ganas de probar esa nueva suspensión trasera independiente, la capacidad de aceleración y recuperación, pero sobre todo porque quienes compran en este segmento también se fijan en el consumo de combustible. El resultado fue reconfortante.

Para empezar, una de las 14 nuevas tecnologías se me quedó en la mente porque el Sistema inteligente de advertencia y prevención de cambio de carril (I-LI) tenía mucha sensibilidad y el volante vibraba, lo hacía mucho en carretera al acercarnos a la línea. Sin embargo, es menos intrusivo que otros sistemas similares de otras marcas, pero no por ello deja de ser “regañón”. Incluso, quien me acompañó me decía “vibra mucho en las curvas”, tan solo le dije que no era una falla mecánica sino el sistema de seguridad que simplemente hacía su trabajo, algo que le trajo tranquilidad a mi amigo y hasta gracia pues tenía que ir en el carril bien centrado.

El auto cuenta con 145 caballos de potencia y 145 libras-pie de torque, los rebases los hice con modo manual desde las paletas detrás del volante, y desde el primer momento el motor entrega todo su poder a nuestro deseo de aceleración. Esta labor la hace de forma impecable, hay buena comunicación con la caja CVT también de octava generación (se puede elegir una manual de cinco velocidades para las versiones inferiores). El consumo de combustible rondó los 15 kilómetros por litro, lo cual me parece una excelente cifra, pues va acorde a la ligereza del desplazamiento. Obviamente esta cifra varía.

La dirección se comporta a la altura, con buena respuesta y precisión sobre todo en altas velocidades y la suspensión independiente en ambos ejes colabora en la insonorización del habitáculo, otorgando aplomo y buena pisada de las ruedas que transmiten deportividad o confort a placer.

En conclusión, me parece un coche bastante completo y a pesar de que no es ni el más barato, ni el más potente de su categoría, sí tiene otras cartas fuertes que lo hacen plantar cara a sus rivales. Por cierto, también puede ser equipado con una línea exclusiva de accesorios y se puede adquirir bajo esta nueva experiencia obligada por la contingencia a través de los mecanismos web y redes sociales de la marca oriental.

Es fabricado en Aguascalientes y pudimos comprobar la calidad de sus materiales y el completo equipamiento. EL INFORMADOR/M. Castillo

FICHA TÉCNICA

Motor

Frontal transversal; L4; 2.0 litros. Potencia: 145 HP @ 6,000 rpm. Torque: 145 libras-pie @ 4,000 rpm.

Tracción

Delantera.

Transmisión

Tipo CVT.

Frenos

Delanteros: De discos ventilados, con ABS, BA y EBD.

Traseros: De discos sólidos, con ABS, BA y EBD.

Suspensión

Delantera: Independiente de tipo McPherson con barra estabilizadora.

Trasera: Independiente de tipo Multilink.

Dirección

Con asistencia eléctrica.

Dimensiones (mm)

Largo: 4,640

Ancho: 1,816

Alto: 1,460

Distancia entre ejes: 2,707

Capacidad

Peso: 1,387 kilogramos.

Tanque: 47 litros.

Cajuela: 466 litros.

Precio

470 mil 500 pesos