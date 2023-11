De acuerdo con un estudio publicado por la asociación civil El Poder del Consumidor, ninguno de los 10 autos más vendidos en México en este 2023 puede considerarse un auto de mayor seguridad para los consumidores.

A esta conclusión llegaron, debido a que no cumplen con los elementos necesarios para ser considerados como seguros. No atienden las principales recomendaciones de seguridad vehicular de la Organización de las Naciones Unidas, ni cuentan con la calificación de 5 estrellas (la más alta) otorgada por el Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), señala El Poder de Consumidor.

La asociación presentó las fichas de seguridad vehicular de los modelos 2023-2024 que corresponden a la más reciente actualización del sitio “Qué tan seguro es tu auto”. El Poder del Consumidor analizó la seguridad de 169 modelos 2023-2024, que en su totalidad representan el 88.3% de las ventas realizadas de enero a septiembre de 2023.

Los modelos:

En dicho análisis demuestra que hay 21 modelos sin control electrónico de estabilidad (ESC); 16 no tienen cinturones de tres puntos en todas las plazas; 35 modelos aún no ofrecen anclajes Isofix/LATCH para los sistemas de retención infantil; 147 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia (AEB).

Entre las versiones básicas de los 10 modelos, solo dos — Kia Río Sedán y Nissan NP 300— no cuentan con Control Electrónico de Estabilidad (ESC). Dicha tecnología reduce hasta en un 80% la probabilidad de choque por derrape y volcaduras.

Por otro lado, los modelos Nissan NP 300 y Kia Río Sedán solo incluyen 2 bolsas de aire mientras que el Renault Kwid cuenta con 4. Los modelos Nissan Versa, March y Sentra, MG Motor MG5, Chevrolet-GM Aveo y Mazda 2 incluyen 6, mientras que el Mazda 3 cuenta con 7 bolsas de aire.

Además, dos de los modelos más vendidos, Nissan NP 300 (redilas) y Nissan March, aún no disponen de los anclajes para la instalación de un Sistema de Retención Infantil, para proteger la seguridad de un infante en el tránsito.

Aquí más detalles de los vehículos analizados:

MV