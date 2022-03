“El Mejor Puente” vuelve en su edición 2022 a la ZMG; ¿en qué consiste?

Por segunda ocasión, la Zona Metropolitana de Guadalajara podrá disfrutar de los descuentos y promociones que traerá “El Mejor Puente”, la iniciativa lanzada por los sectores de comercio, turismo y servicios a fin de que la ciudadanía aproveche las ofertas que distintos negocios ofrecen.

Según explicó el titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Guadalajara, Raúl Uranga, “El Mejor Puente” se desarrollará del viernes 29 de abril al lunes 2 de mayo, teniendo, al igual que “El Buen Fin”, cuatro días de promociones.

El titular de la Canaco en Guadalajara dijo que para llevar a cabo esta estrategia se mantienen en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de garantizar que los negocios cumplan con lo que ofrecen y se hagan válidas las promociones ofertadas.

Para ello, las personas deben constatar que el negocio se encuentra dentro de las empresas registradas en la plataforma https://mejorpuentegdl.com, donde también podrán consultar las ofertas ofrecidas y así planear sus compras. En esta misma deben inscribirse los negocios que quieran participar en la iniciativa, desde hoy y hasta el 29 de abril próximo.

“Los únicos requisitos que deben cumplir es ser una empresa formalmente establecida, ofrecer descuentos o promociones de temporada durante el periodo de la camapaña, ofertas y promociones válidas, y que estén registradas en el sitio oficial. No pueden participar si no están registrados en esta página, y respetar el periodo de descuentos sólo del 29 de abril al 2 de mayo, no pueden empezar antes de la promoción como ha pasado en El Buen Fin”, añadió Uranga Lamadrid.

Los negocios podrán descargar el logotipo oficial para imprimirlo y colocarlo en algún lugar visible, y se les estarán haciendo llegar carteles para promocionarse.

Por otra parte, el titular de la Canaco señaló que si bien los aforos ya se están acercando al 100% de sus aforos, las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la entrega de gel antibacterial continuarán, pues la pandemia por el COVID-19 todavía no ha concluido.

Durante 2021, dijo Uranga Lamadrid participaron mil negocios de la ZMG que vieron un aumento de, en promedio, 15% en sus ventas; se espera que este año pueda llegarse a mil 100 comercios inscritos. Por su parte, la derrama económica derivada de “El Mejor Puente 2021” fue de 520 millones de pesos, y para este 2022 se proyecta, en un panorama optimista, una meta de al menos 568 millones.

JM