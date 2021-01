El 22% de usuarios de celular en México, sin acceso a Internet: IFT

El 22% de los usuarios de telefonía móvil no tienen acceso a datos móviles, reveló el Reporte sobre Perfiles de consumo de datos móviles, un análisis de la demanda de los usuarios y la oferta disponible del servicio de Telefonía móvil 2019.

El análisis realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) encontró que de casi la cuarta parte de los usuarios de telefonía celular el 91% tienen contratado el servicio en prepago o recargas, que son de 66 pesos en promedio con abonos que realizan alrededor de cada 20 días.

Mientras que un 7% dijo tener contratado en pospago o plan con una renta mensual promedio de 229 pesos, indica el regulador en un comunicado.

Los usuarios dijeron no acceder a Internet móvil principalmente porque 31% dijo que no le interesa o no lo necesita, el 23% no sabe utilizar Internet y 17% porque tiene un celular obsoleto; por otra parte, los usuarios con un consumo bajo de Internet móvil son el 24% de los encuestados.

"De estos, 85% tienen contratado su servicio bajo la modalidad prepago y en promedio recargan 88 pesos con una frecuencia de 21 días; mientras que 14% mencionó tener contratado el servicio bajo la modalidad pospago, con una renta mensual promedio de 304 pesos".

Por otra parte, 78% de los usuarios de telefonía móvil señalaron tener acceso a datos móviles, "lo cual muestra que el servicio de datos móviles es imprescindible en la vida diaria, para estar comunicados y como apoyo para que las personas sean más productivos".

