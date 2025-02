El sector empresarial de Jalisco manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pausar los aranceles por un mes.

“Desde el sector empresarial vemos como una señal positiva la decisión de postergar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Este respiro brinda una oportunidad para fortalecer el diálogo y reafirmar la importancia de la integración económica en América del Norte”, señaló Raúl Flores López, presidente de la Coparmex.

El organismo patronal añadió que la seguridad es un tema primordial para dotar de certeza a la inversión, por lo cual es positivo que sea un tema a atender.

Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, dijo que ve de manera positiva el acuerdo entre ambos países, pero no es la solución.

“La realidad es que nos da para reorganizarnos, nos da para ver todas las cadenas de suministro y cadenas de valor, y ver que esto que no creíamos que iba a suceder, puede suceder; es ganarle un poco de tiempo, pero también poner las piezas del rompecabezas en donde tienen que estar para poder hacer nosotros la parte que nos corresponde, que es producir mejor con un alto valor agregado de México, apoyar a nuestras pymes y desarrollarlas”, dijo el dirigente de los industriales.

El empresario añadió que esta pausa también debe permitir sentar las bases para definir la política migratoria y de seguridad entre ambos países.

“Es algo que hemos venido pidiendo desde años, que se pare el tráfico de armas, sin armas disminuiría mucho la violencia en México y disminuiría el poder de los propios cárteles”, añadió.

Asimismo, dijo que es necesario que el Gobierno de México replantee la estrategia de seguridad que se tiene para combatir a los cárteles de mejor manera.

El empresario Juan Arturo Covarrubias comentó por su parte que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscará primero una “ventaja política” que le permita con su electorado decir que ya tiene resultados positivos. “Claro que el presidente de Estados Unidos no pondrá en riesgo una relación de amplios beneficios comunes en el T-MEC y que involucra a cientos de compañías norteamericanas”.

Añadió que Donald Trump necesita de un gran bloque americano (Con México y Canadá integrados), pues de otra manera sería muy difícil enfrentar a China y al resto del mundo.

Canadá consiguió prórroga de un mes

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reveló que tras conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump, Estados Unidos suspenderá durante 30 días la implementación de aranceles del 25%.

Declaró que Canadá nombrará un “zar” contra el fentanilo e “incluirá a los cárteles de la droga en la lista de organizaciones terroristas, asegurará vigilancia las 24 horas durante siete días de la frontera y reforzará el combate al crimen.

Voz del experto

Alejandro Sierra Peón, presidente de la Federación de Colegios de Economistas

Se abre oportunidad de negociación

La pausa anunciada a la imposición de aranceles representa una oportunidad para que México y Estados Unidos consideren una renegociación planeada y ordenada.

Alejandro Sierra Peón, presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, recordó que estos “acuerdos” que se han estado anunciando obedecen a una agenda política que tiene su origen en tres temas que son el centro del conflicto: la seguridad, la migración y el comercio.

“Evidentemente hay una presión en estos acuerdos que tiene que ver con cómo se manejan los gobiernos en estas materias. Si México no maneja de manera inteligente y con una estrategia clara esta situación, estaríamos entrando en la antesala de una recesión económica con niveles de inflación al 10%”.

Esto porque, dijo, se prevé que pueda reducirse el comercio en un 30% ante la probabilidad de un decremento en las exportaciones.

“Lo que a mí se me hace extraño que Estados Unidos no tenga claro y no detecte que, en este pleito casero de tres socios, México, Canadá, y de Estados Unidos, el único que va a ganar se llama China, que se supone que es el adversario”.

CT