El peso mexicano rompió la barrera de las 18 unidades por dólar: ayer se ubicó en 17.99.

Ante esto, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, destacó que el arranque de la economía mexicana en 2023 es alentador, con lo que las actuales condiciones apuntan a tener un mayor crecimiento.

“Lo que estamos viendo es que habíamos estimado un crecimiento de 2% castigado al cierre de 2022. Con la información parcial que tenemos estamos estimando un 2.6 por ciento”, dijo el funcionario.

Sobre la paridad cambiaria por debajo de 18 pesos, Ramírez de la O subrayó que si bien el peso mexicano atraviesa un buen momento favorecido por el diferencial de tasas de interés, es mejor que no se comente para no generar expectativas en el mercado.

“En Hacienda no podemos estar hablando sobre el tipo de cambio porque vamos a construir expectativas. Sí, es una moneda fuerte, estamos en una etapa complicada para los que hacen política monetaria... México no estuvo en ese juego, pero los bancos grandes soltaron muchísimo dinero y sí tienen una presión de sus accionistas que son los gobiernos o los ministerios de Hacienda, y están en presión de mantener su credibilidad y es una cuestión importante para que las autoridades no hablen del tipo de cambio”, remató.



CT