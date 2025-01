Para Estados Unidos, el mercado mexicano y Jalisco son muy importantes, y prueba de ello es que hay muchas empresas norteamericanas que están asentadas en la Entidad, por lo que hay que trabajar de manera coordinada con el Gobierno federal para que sigan creciendo y generando empleos, aseguró Mauro Garza Marín.

En entrevista, el coordinador del Gabinete Económico del Gobierno del Estado destacó el Plan México presentado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en el cual se contemplan inversiones importantes en materia energética, hídrica y de infraestructura, entre otras. Reconoce que hubo proyectos de Jalisco que quedaron fuera, pero espera que en una segunda ronda se puedan concretar. También abordó la situación del empleo en el Estado, destacando los desafíos de 2024 y las estrategias para revertir los resultados.

— ¿Qué tan importante es la presencia de las empresas de EU en Jalisco?

— Para Estados Unidos, nuestro país es un mercado muy importante y, obviamente, Jalisco también lo es. Tenemos claramente identificados cuáles son algunos de los productos de Estados Unidos que tienen una presencia destacada aquí, y también hay muchas empresas estadounidenses establecidas en nuestro Estado que han sido muy rentables y redituables. Estas empresas siguen apostando por Jalisco, y a nosotros lo que nos corresponde es crear las condiciones propicias para que sigan creciendo.

— ¿El Gobierno tiene estrategia para respaldar a la IP en caso de que se dieran los aranceles?

— Obviamente siempre hay que considerar diferentes escenarios, pero estamos confiados en que, por parte del Gobierno federal, el tema se manejará adecuadamente. Desde Jalisco, ya cuentan con la información necesaria, y nuestro compromiso es seguir apoyando el desarrollo de las empresas en nuestro país, que son muy importantes y significativas. Continuaremos ofreciendo programas y apoyos específicos, como lo hemos hecho siempre, para que puedan seguir creciendo.

— El gobernador habla de coordinación con el Gobierno federal. ¿Existe en este momento?

— Sí, la coordinación con el Gobierno federal es clave. Ya tuvimos una reunión con el secretario de Turismo, y hemos tenido acercamientos con los subsecretarios de diferentes áreas y secretarías. En la coordinación que me corresponde atender, ya hemos sostenido reuniones con la Secretaría de Turismo a nivel federal, donde definimos algunos proyectos en los que vamos a trabajar. Prueba de ello es que participaremos en los próximos días en la Feria Internacional de Turismo. También hemos tenido diálogos en materia energética y reuniones relacionadas con el sector agropecuario.

— ¿Qué opina del Plan México que presentó Claudia Sheinbaum?

— Lo vemos con ojos positivos. Primero, porque en el sexenio anterior no existió un plan integral, y ya hoy, tener una visión clara es destacable. Este plan va acorde a las necesidades del mercado y del país. Habla de inversión en energía, que es fundamental para el desarrollo; de certeza hídrica y de infraestructura, crucial para el crecimiento económico. Además, apuesta por el talento, la profesionalización y la capacitación en la parte técnica, lo cual celebramos. Incluye sectores estratégicos como semiconductores, alta tecnología, crecimiento turístico y agroindustria, donde Jalisco tiene un papel clave.

— ¿Cree que este plan concrete las metas de crecimiento previstas por el Gobierno estatal?

— El hecho de que promueva apertura es fundamental. En breve se darán a conocer las reglas de operación en la industria energética, lo cual es clave. Si no existe inversión en energía eléctrica, el Estado no podría crecer. Muchas de las empresas que llegan requieren una suficiencia energética que hoy no tenemos. Es prioritario establecer mecanismos de inversión para abastecer las necesidades energéticas actuales y futuras.

— ¿Qué proyectos del Plan México quedaron fuera y que consideran importantes?

— No se incluyó la Línea 5 del Tren Ligero, un proyecto que el gobernador planteó directamente a la Presidenta. También, el tramo ferroviario Guadalajara-Aguascalientes quedó fuera, a pesar de que lo discutimos con la Presidenta, con el director ferroviario y con el secretario de Economía. Continuaremos gestionando para que sean considerados, si no en esta primera etapa, en una segunda, porque son proyectos fundamentales para el desarrollo regional.

— Jalisco cerró 2024 con menor generación de empleo. ¿Qué opina y a qué lo atribuye?

— El año pasado fue complicado. En Jalisco, el sector agrícola impulsa mucho el desarrollo, pero se vio afectado por el tipo de cambio. Por ejemplo, los berries, que llevaban tres décadas de crecimiento, sufrieron una caída significativa porque el tipo de cambio impactó las exportaciones. Ahora, con un tipo de cambio favorable y programas adecuados, esperamos revertir esta situación. Otros sectores, como el logístico, también tienen gran potencial debido a la conectividad del Estado, tanto aérea como terrestre, lo cual favorece el crecimiento económico.

— ¿Cuáles son los pilares que se plantearon para alcanzar las metas de crecimiento?

— Identificamos sectores clave como alta tecnología, logística, farmacéutico, agroindustrial y turismo. En cada uno de ellos, implementaremos iniciativas concretas para lograr las metas y contribuir al desarrollo económico del Estado.

Estrategias para generar más empleo

“Estamos trabajando en diversas estrategias. En turismo, campo, alta tecnología y pequeñas y medianas empresas. No se trata de un solo plan, sino de un enfoque integral que abarca todos los sectores del Estado para garantizar el crecimiento y la generación de empleo”.

