El inicio de un año nuevo, los gastos del cierre del anterior y la cuesta de enero comienzan a surtir efectos en la población y los tapatíos no son la excepción. Poco a poco las casas de empeño se van llenando de objetos varios, bicicletas, celulares, relojes y hasta refrigeradores son exhibidos en las ventanillas de compra y venta.

EL INFORMADOR realizó un recorrido en diferentes casas de empeño en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara para reconocer qué tanto uso le da la ciudadanía a estos servicios ante el panorama económico del inicio de este 2023.

Francisco Padilla ingresó a una de las casas de empeño ubicadas en Paseo Alcalde con su bicicleta de uso diario y salió sin su transporte particular, pero unos cuantos pesos en su bolsillo.

“Yo tuve una necesidad económica y vine a empeñar mi bicicleta, para mí sí vale la pena, a mí se me hace mejor aquí porque puede uno recuperar sus cosas, aunque no me prestaron lo pedí, pero sí me dijeron que me podía prestar tanto, si me servía y lo tomé, ahorita no más tengo un mes para sacarla, pero yo creo que sí alcanzó”, comentó.

Por su parte, Juan Muro aseguró que las casas de empeño son una gran opción para aquellos que necesitan conseguir un dinero rápido, aunque reconoció que las tarifas de préstamo de dinero no suelen beneficiar a quienes dejan sus pertenencias en estos espacios.

“Las casas de empeño son buenas, puedes conseguir dinero si tienes algo que vender te sacan de apuros, es una buena solución, no más que no siempre te prestan un buen dinero, es un 30 por ciento del valor, para mí es la última opción en caso de que necesites obtener dinero, porque a veces empeñar una prenda, pero está difícil sacarlo”, advirtió.

Así como aquellos que acuden a empeñar sus cosas, también están los que buscan en estos sitios la oportunidad de estrenar productos que sus anteriores dueños perdieron por la falta de recurso para recuperarlo, muchos de ellos a menores precios que en las tiendas comerciales.

Este fue el caso de Alejandro Flores, quien visitó la casa de empeño señalada en búsqueda de herramientas de trabajo a un menor costo que el adquirirlo nuevo.

“Lo que pasa es que aquí puedes agarrar cosas a mitad de precio y como lo ocupo para un solo trabajo lo busco comprar barato y luego venderlo, fíjate que del costo te dan el 75 por ciento de lo que tú lo agarraste, entonces no es tanto la pérdida y ya se recupera con el trabajo que uno haga”, apuntó.

Misma fue la situación de Francisco Espinoza, quien se encontraba en la búsqueda de una bicicleta a un menor precio que en las tiendas comerciales. “En cierta forma es más barato aquí, hay veces que lo encuentras hasta a mitad de precio que en las tiendas comerciales, la idea es generar un ahorro porque este mes llega a ser el más pesado del año”.

OA