La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, y el Consejo de Cámaras de Industriales de Jalisco (CCIJ) , en su octava entrega, otorgaron 51 distintivos “Jalisco Responsable” a empresas con buenas prácticas laborales y que promueven la cultura de la legalidad, salud e higiene, además de cumplir con 45 normas.

Los empresarios tuvieron que realizar adecuaciones en sus centros laborales para cumplir con todas las normas relacionadas con la seguridad, salud e higiene en el trabajo, consolidando un nuevo entorno laboral e incrementar la competitividad. Hasta el momento se han entregado alrededor de 445 Distintivos Jalisco Responsable a organizaciones de todos los sectores económicos, incluyendo el comercio.

EL INFORMADOR/A. Camacho

Susana Michel López, directora administrativa de Dulces de la Rosa, destacó la labor de la Secretaría del Trabajo para regular la calidad de vida de sus colaboradores e invitó a otras empresas a que se sumen. “Estamos muy agradecidos con el Gobierno del Estado por estar impulsando éstas normas que garanticen la seguridad de nuestro capital humano, de nuestras empresas, y de esa manera se genera un gran ambiente laboral y mucho más estabilidad en las organizaciones, queremos invitar a todas las empresas que se sumen y estamos de fiesta, celebrando este gran logro”, comentó directiva corporativa.

Gerardo Cárdenas, socio operador de los restaurantes Almacén del Bife que tiene dos sucursales en la Zona Metropolitana de Guadalajara resaltó la importancia de proteger a su capital humano y cumplir con todos los requerimientos para el distintivo Jalisco Responsable, tarea que no fue sencilla.“Ya cumplíamos la mayoría de normativas como empresa, casi todos, es complejo por qué no nada más es ponerle palomitas a una lista, es intentar que nuestros propios empleados cumplan con los protocolos y listas, que en ocasiones es por su propia seguridad o también nosotros tenemos que cumplir y darles las prestaciones o todo aquello que es fundamental para los empleados”, destacó.

Por su parte, Heidi Wackerlin López, representante del Colegio Inglés Hidalgo y que recibió la certificación, destacó que cumpliendo con estas reglas se cuida a todas las personas que laboran en su plantel educativo y que como jalisciense es una gran oportunidad de hacer bien las cosas. “Es sumamente importante el hecho de que estemos tantas empresas y entiendo que ya van varias tandas de empresas que se han certificado y que nos permite hablar de una cultura de prevención y como Jaliscienses, y de tantos giros, hacer todos las cosas bien y cuidar a las personas que laboran con nosotros”, destacó.Marco Valerio Pérez Gollaz, secretario de Trabajo del Estado de Jalisco, resaltó la importancia de la certificación Jalisco Responsable que busca principalmente buscar una excelente calidad de vida en los entornos laborales.

“Tenemos reconocimiento de todas estas empresas que no es algo menor y donde estamos parados hoy es histórico. Jalisco siempre ha querido poner el ejemplo no solamente en la Reforma Laboral y no solamente con esto, todo encaminado a ser mejores desde el punto de vista humano, esta certificación con independencia de valorar la vida laboral, esto es para saber que los colaboradores están seguros y que también tenga la oportunidad de crecer en todos los ámbitos”, acotó.

