Involucrarte en alguna inversión para hacer crecer tu patrimonio se vuelve una estrategia fundamental junto con el ahorro para llevar unas finanzas personales saludables y garantizar una mejor libertad económica.

Sin embargo, todavía falta una mayor educación financiera para que este tema sea un hábito entre los mexicanos, puesto que sólo 2% de la población del país tiene una cuenta de inversión, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021.

Hablar de inversión por primera vez puede generar dudas e incertidumbre de saber si la decisión que se está tomando sobre el dinero es la correcta, dijo Alberto Martínez, asesor en inversiones y fundador de la firma de inversiones inmobiliarias DIAM.

La empresa explicó que son los miedos más comunes que detienen a las personas para invertir:

1. Miedo a perder todo el dinero. Este temor es el principal, ya que a nadie le gusta ver cómo sus ahorros de años disminuyen y esto genera que no se vuelva a invertir por miedo a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo enfrentarlo? Es importante que al iniciar se tenga en la mente que toda inversión conlleva un cierto riesgo, por eso, se debe evitar invertir todo el dinero en un sólo activo, la recomendación es que sólo sea 10% o 20% de los ingresos, de esta manera poco a poco se aprenderá sobre cómo funciona el modelo, ya que aprender de los errores es parte de ser inversionista.

2. Desconocimiento sobre las inversiones. No comprender cómo funcionan los instrumentos financieros, ni la terminología de las inversiones puede paralizar a la hora de decidir si se invierte o dejar de lado esta estrategia por falta de conocimientos. ¿Cómo enfrentarlo? Si se está decidido a invertir, ¡no hay que dar un paso atrás! para reducir la ansiedad a lo desconocido, lo mejor es aprender, consultar libros, también aprovechar que en internet se pueden encontrar cursos gratis de cómo manejar las finanzas personales, seguir a columnistas expertos en inversiones o escuchar algún podcast que hable del tema, de esta manera uno se va a familiarizar más con los conceptos básicos.

3. No contar con bastante dinero para invertir. Sentir que los ingresos no son suficientes entre los gastos mensuales que se tienen para destinar una parte a la inversión. ¿Cómo enfrentarlo? Invertir no es sinónimo de quedarse sin dinero o empezar hasta que se tenga una fuerte suma. Al iniciar se trata de colocar una pequeña cantidad para generar rendimientos, conocer el modelo de inversión y crear una estrategia que permita tener mayores resultados. Se recomienda primero ordenar las finanzas personales para destinar una parte a la inversión, la regla 50-30-20 es un modelo sencillo para iniciar con esta organización. De los ingresos mensuales, 50 % va a necesidades básicas, 30% a gustos personales y 20% al ahorro, y de este último rubro se toma una parte para la inversión.

4. Ser estafado. Confiar en alguna empresa de inversión, pero descubrir que es apócrifa y perder dinero. ¿Cómo enfrentarlo? Nunca se debe poner capital en una empresa o modelo que se desconozca, por más que un conocido recomiende algún instrumento o la oferta sea hacer crecer el dinero en plazos cortos. Así, antes de colocar el dinero en alguna inversión, es necesario estar bien informados tanto del modelo como de la empresa, revisar a fondo su página de internet, si pertenece a alguna asociación y si la compañía se encuentra registrada en algún ente regulador como Condusef, CNBV, Sipres o Profeco.

