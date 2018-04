EU ve acuerdo a finales de mayo; México pide flexibilidad

La administración Trump se ha apegado a cinco o seis de sus demandas más controvertidas para cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y necesita mostrar flexibilidad para llegar a un acuerdo final, según el máximo representante del sector privado de México.

Estados Unidos aún tiene que presentar una propuesta para las normas de contenido de la industria automotriz que sea viable para la industria, dijo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, CCE.

El trabajo en un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene a las tres naciones listas para cerrar nueve a 10 capítulos centrados en modernización, incluidas las telecomunicaciones, la energía y el medio ambiente, lo que dejaría capítulos con los temas más polémicos para resolver, reveló.

“Hay cinco o seis demandas que son inaceptables para México e inaceptables para el sector privado mexicano”, dijo Kalach en una entrevista con Bloomberg TV. “Esas demandas, como la cláusula de extinción, que tiene la muerte súbita, estacionalidad para limitar las exportaciones de productos frescos, remedios comerciales, esas son cosas que el sector privado mexicano no está dispuesto a aceptar y esas demandas aún están sobre la mesa. Eso es lo que realmente está deteniendo esta negociación”.

Los negociadores están tratando esta semana de avanzar en los temas más polémicos, que incluyen la resolución de disputas, el acceso a los contratos de compra de EU, una propuesta para requerir más fabricación de automóviles en América del Norte, barreras estacionales al comercio agrícola y una cláusula que terminaría con el TLCAN después de cinco años a menos que las naciones acuerden continuarla.

El impulso de Estados Unidos para anunciar un acuerdo marco esta semana parece haber perdido fuerza luego que el presidente Donald Trump cancelara su viaje a Perú para participar en una cumbre regional. El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo la semana pasada que ve una probabilidad del 80 por ciento de alcanzar un acuerdo inicial para la primera semana de mayo.

Sin claridad en propuesta de autos

La regla de origen aplicada a la fabricación de automóviles sigue siendo el tema más complejo. NOTIMEX/C. Pacheco

La nueva propuesta en materia de reglas de origen, tema clave para el cierre del acuerdo, que Estados Unidos busca presentar en las mesas de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no tiene claridad, aseguró Kalach.

“Habían dicho que iban a ser cinco categorías (de autopartes), luego bajaron que iban a ser tres categorías; después dijeron que bajaban al 75 por ciento de contenido, después dijeron que ese contenido ya no se calculaba como antes; que la lista de trazabilidad cambiaba, la respuesta concreta es: no hay claridad sobre la propuesta de autos, no hay claridad todavía, las industrias están trabajando, están tratando de llegar a una propuesta que pueda ser aceptada en las mesas”, dijo Kalach en entrevista con El Financiero.

De acuerdo con el empresario, la definición de este tema se irá hasta el último día de negociaciones, cuando los ministros concluyan el resto de los temas “tóxicos”.

Ajuste de Moody's, reflejo de TLCAN

El reciente cambio en la perspectiva de calificación a largo plazo de negativa a estable de Moody’s, y la afirmación en moneda local y extranjera en A3, reflejan la buena fluctuación y las señales positivas que han tenido las negociaciones del TLCAN, aseguró Omar Saavedra, director de estrategia de mercados de Scotia Wealth Management (Scotiabank).

“Hace dos años, cuando (Moody’s) puso la perspectiva negativa, uno de los elementos eran los precios del petróleo, hoy ese elemento ya no está y lo que no estaba es justamente el TLC, estas negociaciones que se han venido alargando ya año y medio y en donde los últimos comentarios apuntan justamente a que habrá algún acuerdo, entonces también eso lo está reflejando Moody’s en este cambio de perspectiva”, destacó Saavedra en entrevista.

De acuerdo con el especialista, el acuerdo comercial trilateral es una de las brújulas más importantes en las decisiones de las calificadoras, y el que los ministros de México y de EU que lideran los trabajos y las discusiones hayan externado que existe un 80 por ciento de probabilidad de llegar a un acuerdo en principio en mayo es positivo.

“La ‘octava ronda’ ya mejor se convirtió en junta de trabajo permanente, también eso muestra la intención de los gobiernos de tratar de resolver este tema lo más pronto posible, entonces estos comentarios sí son importantes, pero cuando volteas a ver qué hay atrás de los comentarios, como esas juntas permanentes de trabajo, nos dan esa confianza de que hay el interés de todos los participantes de terminar con este proceso y anunciar algo pronto”, agregó el directivo.

Principio de acuerdo del TLCAN 2.0

México tiene elecciones en julio, Canadá en junio y Estados Unidos en noviembre. NOTIMEX/Archivo

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que era optimista con la posibilidad de llegar a un acuerdo preliminar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), posiblemente en la tercera semana de mayo.

“Estamos en lo más difícil, pero a medida que logramos superarlo hay optimismo. En junio hay elecciones en Canadá; en julio, en México, en noviembre, en EU. Si no lo hacemos en las próximas semanas, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo después de las elecciones”, dijo Ross en Lima.

La semana pasada, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, planteó la posibilidad de que se llegara a un principio de acuerdo en la primera semana de mayo.

Guajardo explicó que la urgencia de EU por cerrar el TLCAN radica en la elección del Congreso de ese país y destacó que esta condición también le da cierta flexibilidad.

“Si EU y el equipo del embajador Lighthizer tienen la voluntad de hacer los cambios de las cosas que no son aceptables para nuestro país, me parece que podemos cerrar más rápido, podrán venir nuevas propuestas o podrán venir nuevas ideas, pero las líneas están muy claras”, dijo Moisés Kalach, coordinador del ‘cuarto de junto’.