Dow Jones sube 11.3% en su mejor jornada desde 1933

Wall Street cerró este martes con fuertes ganancias y el Dow Jones, su principal indicador, se disparó un 11.37 %, su mejor día desde 1933, debido a las expectativas de que los legisladores estadounidenses cierren pronto un acuerdo para impulsar una multimillonaria ley de estímulo fiscal que proteja la economía frente a la pandemia del coronavirus.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones rebotó unos impresionantes 2 mil 112.98 puntos, registrando la mayor subida absoluta de su historia y situándose en 20 mil 704.91 enteros, aupado por los colosales avances de Chevron (23 %), American Express (22 %), Boeing (20 %) o McDonald's (18 %).

El selectivo S&P 500 ascendió un 9.38 % o 209.93 puntos, hasta 2.447 enteros; y el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más grandes, progresó un 8.12 % o 557.18 puntos, hasta 7 mil 418 enteros.

El parqué neoyorquino, que desde ayer tiene su sede cerrada para contener el COVID-19, vivió hoy una jornada de rebote por las expectativas de avance de un ambicioso paquete de estímulo fiscal en el Congreso de EU, donde los legisladores republicanos y demócratas han estado negociando desde este domingo.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró este martes que "si anoche estábamos en la línea de las cinco yardas, ahora estamos en la línea de las dos yardas", mientras la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que había un "optimismo real" de alcanzar el acuerdo en las próximas horas.

En la sesión anterior los inversores reaccionaron negativamente a la falta de consenso entre las partes, pese a que la Reserva Federal anunció que adquirirá de forma ilimitada bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas para sustentar los mercados financieros, su mayor plan visto hasta la fecha, según los analistas.

Wall Street también reaccionó a la perspectiva de una relativa vuelta a la normalidad sugerida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que declaró en el canal Fox News que le gustaría "abrir el país" para el próximo 12 de abril, en el sentido de pedir a la población que vuelva a sus lugares de trabajo pese a la crisis del coronavirus.

Trump ya advirtió este lunes que "el remedio no puede ser peor que el problema" y subrayó que no se puede permitir que siga deteriorándose la economía, que hasta ahora había sido su principal baza para lograr la reelección en los comicios de noviembre.

No obstante, la situación en EU no hace más que agravarse y se cuentan más de 50 mil casos de COVID-19 y 600 muertes relacionadas, con epicentro en el estado de Nueva York, que junto a otros como California o Illinois, ha ordenado el cierre general de los negocios y que casi todos los trabajadores se queden en casa para contener la propagación del patógeno.

Por sectores, el energético ganó un notable 16.31 %, seguido por el industrial y el financiero (12.75 %, ambos).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió hasta 24.01 dólares y al cierre de Wall Street, el oro se disparaba hasta mil 663,4 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 0,85 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1.0782.

IM